Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:01
osafly написав:
Во как...Туземун случился за пол-часа..Брили в одну сторону,бреют в другую..Народ обмяк,пятница..и тут опа-нды и кол хомякам в ж.. +650 баков за 15минут и пошли обратно.Шо це було??
+$1200 за день итого, это крипторынок, тут хомок бреют в обе стороны
Тейлор там тех.анализ давал, опять обосрался
Zebra
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:37
Vitaka написав:
Итак, криптопанство, делаем ставки! Думаю, шта с 7,5к будет атскок вверх, к 9к.
Бо дискуссия уходит в сторону
Аднака!
Zebra
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:59
Єтіть калатіть!
бітка +15% !!!!!!!!!!
http://prntscr.com/po5pn1
PS хомашка лошара
greenozon
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:01
Zebra написав: Vitaka написав:
Итак, криптопанство, делаем ставки! Думаю, шта с 7,5к будет атскок вверх, к 9к.
Бо дискуссия уходит в сторону
Аднака!
Ну, малость не угадал... Но свою копейку у савершенно дицинтрализованной криптозолотой валюты выдрал. И на кроссе кешы чуток прокатился.
Но! Вопрос с пилятским кроссом гавNEO остается открытым. Торгую потихоньку внутри убытка... Двигаю позицию в свою сторону
Vitaka
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:06
Наврядли это разворот тренда, китам нужно не менее месяца (а лучше два или три) на более-менее ровном графике для закупа перед разворотом.
andrein
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:25
Продав кефір 190$.
Далі буде.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:09
Козак-характерник написав:
Продав кефір 190$.
Далі буде.
А где такие цены Казак?? На даный момент-цена рынка 180$+- незначительно в пределах пару баксов..Сквиз где то словил??
osafly
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:21
Vitaka написав: Zebra написав: Vitaka написав:
Итак, криптопанство, делаем ставки! Думаю, шта с 7,5к будет атскок вверх, к 9к.
Бо дискуссия уходит в сторону
Аднака!
Ну, малость не угадал...
Еще не вечер!
Zebra
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