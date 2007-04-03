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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1604160516061607>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:01

  osafly написав:Во как...Туземун случился за пол-часа..Брили в одну сторону,бреют в другую..Народ обмяк,пятница..и тут опа-нды и кол хомякам в ж.. +650 баков за 15минут и пошли обратно.Шо це було??

+$1200 за день итого, это крипторынок, тут хомок бреют в обе стороны :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:12

Думал, что они хоть на пару дней поход за 8к отложат, но зачем так мелочиться. Шерсть уже не бреют, а рвут вместе со шкурой :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:37

  Vitaka написав:Итак, криптопанство, делаем ставки! Думаю, шта с 7,5к будет атскок вверх, к 9к.
Бо дискуссия уходит в сторону :)

Аднака!
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:59

Єтіть калатіть!

бітка +15% !!!!!!!!!!

http://prntscr.com/po5pn1

PS хомашка лошара
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:01

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Итак, криптопанство, делаем ставки! Думаю, шта с 7,5к будет атскок вверх, к 9к.
Бо дискуссия уходит в сторону :)

Аднака!


Ну, малость не угадал... Но свою копейку у савершенно дицинтрализованной криптозолотой валюты выдрал. И на кроссе кешы чуток прокатился.
Но! Вопрос с пилятским кроссом гавNEO остается открытым. Торгую потихоньку внутри убытка... Двигаю позицию в свою сторону :lol:
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:06

  greenozon написав:Єтіть калатіть!

бітка +15% !!!!!!!!!!

http://prntscr.com/po5pn1

PS хомашка лошара


Наврядли это разворот тренда, китам нужно не менее месяца (а лучше два или три) на более-менее ровном графике для закупа перед разворотом.
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:25

Продав кефір 190$. 8) Далі буде.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:09

  Козак-характерник написав:Продав кефір 190$. 8) Далі буде.


А где такие цены Казак?? На даный момент-цена рынка 180$+- незначительно в пределах пару баксов..Сквиз где то словил??
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:21

  Vitaka написав:
  Zebra написав:
  Vitaka написав:Итак, криптопанство, делаем ставки! Думаю, шта с 7,5к будет атскок вверх, к 9к.
Бо дискуссия уходит в сторону :)

Аднака!


Ну, малость не угадал...

Еще не вечер!
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:14

Амбітний криптовалютний проект від Facebook під назвою Libra за останні тижні втратив кількох ключових спонсорів.

Спочатку фінансування призупинили Mastercard і Visa. Після цього з проекту повністю вийшов платіжний гігант PayPal.
+50грн !
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greenozon
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