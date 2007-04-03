airmax78 написав:ТА рулит, чо. Интересно, Туйлер шортился с 7500? Таргет-то был 6800 - профит на полу лежал.
Ну,завтра чувак из бани выйдет-расскажет постфактум...что мы здесь лохи..Ну да ладно.Лично сижу на заборе-наблюдаю..Лонг-так лонг.Лить не собираюсь...Разве что пару альтов второго сорта и эфир...и то,может быть.Как был в лонге,так и есть..Zebra,я извиняюсь за нескромный вопрос-эфир будете сливать на 200S?? Рука тянется..Думаю дострельнет..+-2-4$
airmax78 написав:ТА рулит, чо. Интересно, Туйлер шортился с 7500? Таргет-то был 6800 - профит на полу лежал.
Ну,завтра чувак из бани выйдет-расскажет постфактум...что мы здесь лохи..Ну да ладно.Лично сижу на заборе-наблюдаю..Лонг-так лонг.Лить не собираюсь...Разве что пару альтов второго сорта и эфир...и то,может быть.Как был в лонге,так и есть..Zebra,я извиняюсь за нескромный вопрос-эфир будете сливать на 200S?? Рука тянется..Думаю дострельнет..+-2-4$
Я пока не торгую активно к фиату, была парочка вылетов по стопу, решил что в паре с /BTC более прогнозируемо все стало.
Перенабрал позицию по ETH/BTC и жду когда утихнут биткоин-активисты и запустят Etherium 2.0 - полюбому движ будет, тут к бабке не ходи.
Ну и взял небольшой осторожный шорт по BTC на $8680 размером с 0.01 BTC
Zebra написав: Перенабрал позицию по ETH/BTC и жду когда утихнут биткоин-активисты и запустят Etherium 2.0 - полюбому движ будет, тут к бабке не ходи.
Ну и взял небольшой осторожный шорт по BTC на $8680 размером с 0.01 BTC
До Etherium 2.0 еще время есть-больше двух месяцев...То что после будет движ по эфиру-Вы правы стопудово.Но как то не верится в дно в 160$.Ожидаю 130-140,но тоже увеличил свои позиции на ближайшем "дне" по 156-160$.Даже если и просядет-это будет "не смертельная" просадка. На 0.01 BTC развлекаетесь,или тренируетесь-чтоб форму не потерять??