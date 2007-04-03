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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:21
ТА рулит, чо. Интересно, Туйлер шортился с 7500? Таргет-то был 6800 - профит на полу лежал.
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airmax78
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:47
airmax78 написав:
ТА рулит, чо. Интересно, Туйлер шортился с 7500? Таргет-то был 6800 - профит на полу лежал.
Ну,завтра чувак из бани выйдет-расскажет постфактум...что мы здесь лохи..Ну да ладно.Лично сижу на заборе-наблюдаю..Лонг-так лонг.Лить не собираюсь...Разве что пару альтов второго сорта и эфир...и то,может быть.Как был в лонге,так и есть..Zebra,я извиняюсь за нескромный вопрос-эфир будете сливать на 200S?? Рука тянется..Думаю дострельнет..+-2-4$
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osafly
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:54
osafly написав: airmax78 написав:
ТА рулит, чо. Интересно, Туйлер шортился с 7500? Таргет-то был 6800 - профит на полу лежал.
Ну,завтра чувак из бани выйдет-расскажет постфактум...что мы здесь лохи..Ну да ладно.Лично сижу на заборе-наблюдаю..Лонг-так лонг.Лить не собираюсь...Разве что пару альтов второго сорта и эфир...и то,может быть.Как был в лонге,так и есть..Zebra,я извиняюсь за нескромный вопрос-эфир будете сливать на 200S?? Рука тянется..Думаю дострельнет..+-2-4$
Я пока не торгую активно к фиату, была парочка вылетов по стопу, решил что в паре с /BTC более прогнозируемо все стало.
Перенабрал позицию по ETH/BTC и жду когда утихнут биткоин-активисты и запустят Etherium 2.0 - полюбому движ будет, тут к бабке не ходи.
Ну и взял небольшой осторожный шорт по BTC на $8680 размером с 0.01 BTC
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Zebra
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 23:24
Zebra написав:
Перенабрал позицию по ETH/BTC и жду когда утихнут биткоин-активисты и запустят Etherium 2.0 - полюбому движ будет, тут к бабке не ходи.
Ну и взял небольшой осторожный шорт по BTC на $8680 размером с 0.01 BTC
До Etherium 2.0 еще время есть-больше двух месяцев...То что после будет движ по эфиру-Вы правы стопудово.Но как то не верится в дно в 160$.Ожидаю 130-140,но тоже увеличил свои позиции на ближайшем "дне" по 156-160$.Даже если и просядет-это будет "не смертельная" просадка.
На 0.01 BTC развлекаетесь,или тренируетесь-чтоб форму не потерять??
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osafly
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Додано: Суб 26 жов, 2019 00:37
osafly написав:
На 0.01 BTC развлекаетесь,или тренируетесь-чтоб форму не потерять??
Набираю позицию)
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Zebra
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Додано: Суб 26 жов, 2019 03:23
osafly написав: Козак-характерник написав:
Продав кефір 190$.
Далі буде.
А где такие цены Казак?? На даный момент-цена рынка 180$+- незначительно в пределах пару баксов..Сквиз где то словил??
Ексмо.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 26 жов, 2019 03:44
Киты разбушевались, жесть...
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Tegularius
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Додано: Суб 26 жов, 2019 04:08
Кто-то неправильно интерпретировал "сигнальную транзакцию".
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airmax78
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