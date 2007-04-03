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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1604160516061607

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:21

  greenozon написав:Єтіть калатіть!

бітка +15% !!!!!!!!!!

http://prntscr.com/po5pn1

PS хомашка лошара

ТА рулит, чо. Интересно, Туйлер шортился с 7500? Таргет-то был 6800 - профит на полу лежал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:47

  airmax78 написав:ТА рулит, чо. Интересно, Туйлер шортился с 7500? Таргет-то был 6800 - профит на полу лежал.


Ну,завтра чувак из бани выйдет-расскажет постфактум...что мы здесь лохи..Ну да ладно.Лично сижу на заборе-наблюдаю..Лонг-так лонг.Лить не собираюсь...Разве что пару альтов второго сорта и эфир...и то,может быть.Как был в лонге,так и есть..Zebra,я извиняюсь за нескромный вопрос-эфир будете сливать на 200S?? Рука тянется..Думаю дострельнет..+-2-4$
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:54

  osafly написав:
  airmax78 написав:ТА рулит, чо. Интересно, Туйлер шортился с 7500? Таргет-то был 6800 - профит на полу лежал.


Ну,завтра чувак из бани выйдет-расскажет постфактум...что мы здесь лохи..Ну да ладно.Лично сижу на заборе-наблюдаю..Лонг-так лонг.Лить не собираюсь...Разве что пару альтов второго сорта и эфир...и то,может быть.Как был в лонге,так и есть..Zebra,я извиняюсь за нескромный вопрос-эфир будете сливать на 200S?? Рука тянется..Думаю дострельнет..+-2-4$

Я пока не торгую активно к фиату, была парочка вылетов по стопу, решил что в паре с /BTC более прогнозируемо все стало.

Перенабрал позицию по ETH/BTC и жду когда утихнут биткоин-активисты и запустят Etherium 2.0 - полюбому движ будет, тут к бабке не ходи.

Ну и взял небольшой осторожный шорт по BTC на $8680 размером с 0.01 BTC :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 23:24

  Zebra написав:
Перенабрал позицию по ETH/BTC и жду когда утихнут биткоин-активисты и запустят Etherium 2.0 - полюбому движ будет, тут к бабке не ходи.

Ну и взял небольшой осторожный шорт по BTC на $8680 размером с 0.01 BTC :mrgreen:


До Etherium 2.0 еще время есть-больше двух месяцев...То что после будет движ по эфиру-Вы правы стопудово.Но как то не верится в дно в 160$.Ожидаю 130-140,но тоже увеличил свои позиции на ближайшем "дне" по 156-160$.Даже если и просядет-это будет "не смертельная" просадка.
На 0.01 BTC развлекаетесь,или тренируетесь-чтоб форму не потерять?? :D
osafly
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 00:37

  osafly написав:На 0.01 BTC развлекаетесь,или тренируетесь-чтоб форму не потерять?? :D

Набираю позицию)
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 03:23

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Продав кефір 190$. 8) Далі буде.


А где такие цены Казак?? На даный момент-цена рынка 180$+- незначительно в пределах пару баксов..Сквиз где то словил??

Ексмо.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 03:44

Киты разбушевались, жесть...
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  #<1 ... 1604160516061607
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