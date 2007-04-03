Додано: Суб 26 жов, 2019 09:35

Козак-характерник написав: osafly написав: Козак-характерник написав: Продав кефір 190$. Далі буде. Продав кефір 190$.Далі буде.



А где такие цены Казак?? На даный момент-цена рынка 180$+- незначительно в пределах пару баксов..Сквиз где то словил?? А где такие цены Казак?? На даный момент-цена рынка 180$+- незначительно в пределах пару баксов..Сквиз где то словил??

Ексмо. Ексмо.

Так падение же было.Как раз перед ним,данный господин и написал про транзакцию..Или он должен был еще и гарантий дать,что после падения-расти не будет??Сам сегодня только что зашел глянуть на рынок и снова офигел,+1к за ночь..А объемы для субботы-просто фантастические, 3-4х от обычных субботних..То ли реально туземун пошел,то ли опять хомяков нахлобучить хотят,заманивая в лонги,по текущим уровням-типа,поезд уходит-поезд ушел-поезд уже точно ушел- ладно,так уж и быть,сотка вниз и поезд ушлел окончательно т.д и т.п.Эфир кстати-топчется на месте и жует сопли...При падении битка,как бы он не побежал впереди него,"путаясь и теряя штаны на ходу",баксов до 120Да,как я сам не догадался...Там же цены всегда опережают весь рынок и живут в своем микромире,как и вся раиссия..