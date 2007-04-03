Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюты ,

рынок криптовалют Криптовалюты , рынок криптовалют + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1609161016111612 До якого рівня впаде курс біткойну (USD)? Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117 1) дно вже було пройдено 17% 20 2) не нижче 3500 11% 13 3) 3250-3499 4% 5 4) 3000-3249 10% 12 5) 2750-2999 6% 7 6) 2500-2749 4% 5 7) 2250-2499 3% 4 2000-2249 3% 3 9) нижче 2000 41% 48 Всього голосів : 117 Додано: Пон 28 жов, 2019 21:52 Трошки теорії На волне взрывного роста популярности криптовалют и обилия новостей в мировых СМИ, связанных с цифровыми деньгами, на биржах появилось множество желающих играть и зарабатывать миллионы. Однако, большинство из них терпит убытки просто потому, что не соблюдают основополагающие правила весьма рискованной игры.



Играть на бирже можно только на те деньги, которые не жалко потерять. Ни в коем случае нельзя вкладывать в криптовалюту все сбережения или брать кредиты, которые, рано или поздно, придется отдавать. Игра на последние деньги не может быть спокойной, уверенной и долгосрочной. А значит приводит к поспешным решениям и неминуемым убыткам. Покупать криптовалюту нужно только при падении, а продавать на росте. Как и в жизни на криптовалютных биржах «позади планеты всей» движется толпа. В долгосрочной перспективе, на фоне думающих самостоятельных людей, толпа всегда оказывается в проигрыше. Поэтому покупать нужно еще до начала роста, при кратко- или долгосрочном падении, иначе можно попасть в ловушку манипуляторов. А продавать активы, соответственно, нужно при росте, когда цена достигает второй половины предполагаемого пика. При этом, будучи новичком, не стоит пытаться активно играть на отскоках. Как правило это заканчивается недополученной прибылью после неудачной продажи или убытками, если для перезакупа будет выбран неудачный момент. Не стоит пытаться ловить только минимум и максимум котировок. Курсом управляют так называемые манипуляторы, активы которых позволяют поднимать или опускать цену на несколько десятков процентов всего за двадцать минут активных торгов. Они же могут сеять панику в рядах новичков и контролировать уровень падения, роста котировок. Максимальный уровень роста или падения цены криптовалюты зависит от крупных игроков, но даже они при всем желании, в определенных моментах, не смогут угадать силу панического или позитивного настроения в рядах общих масс. Поэтому не нужно выжидать минимальную точку падения и мечтать о моментальном росте до конкретных высот. Будучи новичком лучше фиксировать прибыль на уровне «выше среднего», иначе можно и вовсе не успеть продать BTC. Нельзя играть на коротких дистанция при низких объемах торгов, когда не хватает волатильности. Мизерные объемы торгов говорят о том, что кроме ботов никто не играет. Так называемые шортеры, игроки на коротких дистанциях, наблюдают со стороны в ожидании удобного момента. В таких ситуациях, когда не ясно что будет дальше и даже сравнительно минимальная покупка может скорректировать курс, лучше не включатся в среднесрочную игру. Категорически запрещается играть в одном направлении на весь банк. Покупка на всю доступную сумму моментально выводит из игры. Поскольку курсом управляют манипуляторы с миллионами долларов США, а не толпа, и среднесрочная динамика курса слабо поддается «техническому анализу», покупка активов на весь банк с легкостью превратит игрока в долгосрочного инвестора. Для абсолютно беспроигрышной торговли на биржах криптовалют стоит разделять банк на 4-8 различных направлений. Это может быть Bitcoin, Litecoin, форки, пары или различные денежные единицы. При этом, лучше всего ставить ордера не более чем на 2-3% от суммы выделенной под каждую позицию. В случае неожиданного дампа, падения курса, это позволит отыграться мелкими закупками на сливе даже в случае первичной покупки на самых высоких значениях. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26923 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2019 23:24 Козак-характерник написав: На волне взрывного роста популярности криптовалют и обилия новостей в мировых СМИ, связанных с цифровыми деньгами, на биржах появилось множество желающих играть и зарабатывать миллионы. Однако, большинство из них терпит убытки просто потому, что не соблюдают основополагающие правила весьма рискованной игры.



Играть на бирже можно только на те деньги, которые не жалко потерять. Ни в коем случае нельзя вкладывать в криптовалюту все сбережения или брать кредиты, которые, рано или поздно, придется отдавать. Игра на последние деньги не может быть спокойной, уверенной и долгосрочной. А значит приводит к поспешным решениям и неминуемым убыткам. Покупать криптовалюту нужно только при падении, а продавать на росте. Как и в жизни на криптовалютных биржах «позади планеты всей» движется толпа. В долгосрочной перспективе, на фоне думающих самостоятельных людей, толпа всегда оказывается в проигрыше. Поэтому покупать нужно еще до начала роста, при кратко- или долгосрочном падении, иначе можно попасть в ловушку манипуляторов. А продавать активы, соответственно, нужно при росте, когда цена достигает второй половины предполагаемого пика. При этом, будучи новичком, не стоит пытаться активно играть на отскоках. Как правило это заканчивается недополученной прибылью после неудачной продажи или убытками, если для перезакупа будет выбран неудачный момент. Не стоит пытаться ловить только минимум и максимум котировок. Курсом управляют так называемые манипуляторы, активы которых позволяют поднимать или опускать цену на несколько десятков процентов всего за двадцать минут активных торгов. Они же могут сеять панику в рядах новичков и контролировать уровень падения, роста котировок. Максимальный уровень роста или падения цены криптовалюты зависит от крупных игроков, но даже они при всем желании, в определенных моментах, не смогут угадать силу панического или позитивного настроения в рядах общих масс. Поэтому не нужно выжидать минимальную точку падения и мечтать о моментальном росте до конкретных высот. Будучи новичком лучше фиксировать прибыль на уровне «выше среднего», иначе можно и вовсе не успеть продать BTC. Нельзя играть на коротких дистанция при низких объемах торгов, когда не хватает волатильности. Мизерные объемы торгов говорят о том, что кроме ботов никто не играет. Так называемые шортеры, игроки на коротких дистанциях, наблюдают со стороны в ожидании удобного момента. В таких ситуациях, когда не ясно что будет дальше и даже сравнительно минимальная покупка может скорректировать курс, лучше не включатся в среднесрочную игру. Категорически запрещается играть в одном направлении на весь банк. Покупка на всю доступную сумму моментально выводит из игры. Поскольку курсом управляют манипуляторы с миллионами долларов США, а не толпа, и среднесрочная динамика курса слабо поддается «техническому анализу», покупка активов на весь банк с легкостью превратит игрока в долгосрочного инвестора. Для абсолютно беспроигрышной торговли на биржах криптовалют стоит разделять банк на 4-8 различных направлений. Это может быть Bitcoin, Litecoin, форки, пары или различные денежные единицы. При этом, лучше всего ставить ордера не более чем на 2-3% от суммы выделенной под каждую позицию. В случае неожиданного дампа, падения курса, это позволит отыграться мелкими закупками на сливе даже в случае первичной покупки на самых высоких значениях. На волне взрывного роста популярности криптовалют и обилия новостей в мировых СМИ, связанных с цифровыми деньгами, на биржах появилось множество желающих играть и зарабатывать миллионы. Однако, большинство из них терпит убытки просто потому, что не соблюдают основополагающие правила весьма рискованной игры.Играть на бирже можно только на те деньги, которые не жалко потерять. Ни в коем случае нельзя вкладывать в криптовалюту все сбережения или брать кредиты, которые, рано или поздно, придется отдавать. Игра на последние деньги не может быть спокойной, уверенной и долгосрочной. А значит приводит к поспешным решениям и неминуемым убыткам. Покупать криптовалюту нужно только при падении, а продавать на росте. Как и в жизни на криптовалютных биржах «позади планеты всей» движется толпа. В долгосрочной перспективе, на фоне думающих самостоятельных людей, толпа всегда оказывается в проигрыше. Поэтому покупать нужно еще до начала роста, при кратко- или долгосрочном падении, иначе можно попасть в ловушку манипуляторов. А продавать активы, соответственно, нужно при росте, когда цена достигает второй половины предполагаемого пика. При этом, будучи новичком, не стоит пытаться активно играть на отскоках. Как правило это заканчивается недополученной прибылью после неудачной продажи или убытками, если для перезакупа будет выбран неудачный момент. Не стоит пытаться ловить только минимум и максимум котировок. Курсом управляют так называемые манипуляторы, активы которых позволяют поднимать или опускать цену на несколько десятков процентов всего за двадцать минут активных торгов. Они же могут сеять панику в рядах новичков и контролировать уровень падения, роста котировок. Максимальный уровень роста или падения цены криптовалюты зависит от крупных игроков, но даже они при всем желании, в определенных моментах, не смогут угадать силу панического или позитивного настроения в рядах общих масс. Поэтому не нужно выжидать минимальную точку падения и мечтать о моментальном росте до конкретных высот. Будучи новичком лучше фиксировать прибыль на уровне «выше среднего», иначе можно и вовсе не успеть продать BTC. Нельзя играть на коротких дистанция при низких объемах торгов, когда не хватает волатильности. Мизерные объемы торгов говорят о том, что кроме ботов никто не играет. Так называемые шортеры, игроки на коротких дистанциях, наблюдают со стороны в ожидании удобного момента. В таких ситуациях, когда не ясно что будет дальше и даже сравнительно минимальная покупка может скорректировать курс, лучше не включатся в среднесрочную игру. Категорически запрещается играть в одном направлении на весь банк. Покупка на всю доступную сумму моментально выводит из игры. Поскольку курсом управляют манипуляторы с миллионами долларов США, а не толпа, и среднесрочная динамика курса слабо поддается «техническому анализу», покупка активов на весь банк с легкостью превратит игрока в долгосрочного инвестора. Для абсолютно беспроигрышной торговли на биржах криптовалют стоит разделять банк на 4-8 различных направлений. Это может быть Bitcoin, Litecoin, форки, пары или различные денежные единицы. При этом, лучше всего ставить ордера не более чем на 2-3% от суммы выделенной под каждую позицию. В случае неожиданного дампа, падения курса, это позволит отыграться мелкими закупками на сливе даже в случае первичной покупки на самых высоких значениях.



Описана моя лоховская стратегия. Описана моя лоховская стратегия. airmax78 Повідомлень: 32259 З нами з: 25.10.12 Подякував: 822 раз. Подякували: 3732 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2019 23:36 airmax78 написав: Описана моя лоховская стратегия. Описана моя лоховская стратегия.

Касательно линий тренда и поддержки хочу сказать: отдаляйте график! Вам кажется, вы приближаетесь к точке прорыва, но это может быть ложным индикатором, потому что месяц назад может быть сильное сопротивление. Одна из самых больших ошибок, которые я вижу на рынках, — это то, что люди анализируют небольшой раздел / часть рынка и не делают шаг назад, чтобы увидеть полную картину. Так или иначе, урок такой — изучай график! Еще одна важная вещь, которую нужно изучить, — это модели. Основными являются флаги, вымпелы, голова и плечи, а также клинья. Использование математического подхода при торговле на биржах, до сих пор являются предметом острых споров. Одни трейдеры считают, что именно к криптовалютам они неприменимы, другие же утверждают, именно здесь они нашли своё истинное применение. Самой простой стратегией является использование так называемых скользящих средних, которые помогают определить усреднённое значение цены при заданных интервалах времени. Если стоимость согласно графику выше скользящей средней, то цена растёт, если ниже – то падает. Однако скользящие средние никак нельзя назвать лучшим инструментом при торговле биткоинами и другими валютами. Оптимальными сегодня считаются такие стратегии торговли криптовалютой, как торговля на откатах, торговля на импульсах, а также торговля на прорывах. На основе этих стратегий можно даже написать небольшой мануал: «Торговля на бирже криптовалют для чайников». Они дают практически гарантированную прибыль. Использование инструмента под названием «японские свечи» также механизм, который можно назвать одним из лучших, если говорить о том, как он проявил себя в трейдинге за все время его существования.



П.С. В мене своя тактика і стратегія. Безпрограшна. Компіляція різних тактик. Касательно линий тренда и поддержки хочу сказать: отдаляйте график! Вам кажется, вы приближаетесь к точке прорыва, но это может быть ложным индикатором, потому что месяц назад может быть сильное сопротивление. Одна из самых больших ошибок, которые я вижу на рынках, — это то, что люди анализируют небольшой раздел / часть рынка и не делают шаг назад, чтобы увидеть полную картину. Так или иначе, урок такой — изучай график! Еще одна важная вещь, которую нужно изучить, — это модели. Основными являются флаги, вымпелы, голова и плечи, а также клинья. Использование математического подхода при торговле на биржах, до сих пор являются предметом острых споров. Одни трейдеры считают, что именно к криптовалютам они неприменимы, другие же утверждают, именно здесь они нашли своё истинное применение. Самой простой стратегией является использование так называемых скользящих средних, которые помогают определить усреднённое значение цены при заданных интервалах времени. Если стоимость согласно графику выше скользящей средней, то цена растёт, если ниже – то падает. Однако скользящие средние никак нельзя назвать лучшим инструментом при торговле биткоинами и другими валютами. Оптимальными сегодня считаются такие стратегии торговли криптовалютой, как торговля на откатах, торговля на импульсах, а также торговля на прорывах. На основе этих стратегий можно даже написать небольшой мануал: «Торговля на бирже криптовалют для чайников». Они дают практически гарантированную прибыль. Использование инструмента под названием «японские свечи» также механизм, который можно назвать одним из лучших, если говорить о том, как он проявил себя в трейдинге за все время его существования.П.С. В мене своя тактика і стратегія. Безпрограшна. Компіляція різних тактик. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26923 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 08:06 Козак-характерник написав: airmax78 написав: Описана моя лоховская стратегия. Описана моя лоховская стратегия.

П.С. В мене своя тактика і стратегія. Безпрограшна. Компіляція різних тактик. П.С. В мене своя тактика і стратегія. Безпрограшна. Компіляція різних тактик.

airmax78 Повідомлень: 32259 З нами з: 25.10.12 Подякував: 822 раз. Подякували: 3732 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 15:23 хтось на 8,7 відро підставив? TylerTruman_

Повідомлень: 411 З нами з: 11.06.15 Подякував: 10 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 17:29 TylerTruman_ написав: хтось на 8,7 відро підставив? хтось на 8,7 відро підставив?

Ага Ага Vitaka

Повідомлень: 1498 З нами з: 15.10.14 Подякував: 88 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1609161016111612 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Vitaka і 4 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 2587 , 2588 , 2589

дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53 25886 179468811

Igor3777 Сер 30 жов, 2019 17:29 Валютный рынок в мире 1 ... 672 , 673 , 674

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6732 1468009

ЛОБ Чет 24 жов, 2019 11:02 Наличный (Готівковий) рынок валют 1 , 2 , 3 , 4

Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08 38 44868

Оранжевое настроение Вів 29 сер, 2017 16:17