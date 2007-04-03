Додано: Пон 28 жов, 2019 21:52

На волне взрывного роста популярности криптовалют и обилия новостей в мировых СМИ, связанных с цифровыми деньгами, на биржах появилось множество желающих играть и зарабатывать миллионы. Однако, большинство из них терпит убытки просто потому, что не соблюдают основополагающие правила весьма рискованной игры.



Играть на бирже можно только на те деньги, которые не жалко потерять. Ни в коем случае нельзя вкладывать в криптовалюту все сбережения или брать кредиты, которые, рано или поздно, придется отдавать. Игра на последние деньги не может быть спокойной, уверенной и долгосрочной. А значит приводит к поспешным решениям и неминуемым убыткам. Покупать криптовалюту нужно только при падении, а продавать на росте. Как и в жизни на криптовалютных биржах «позади планеты всей» движется толпа. В долгосрочной перспективе, на фоне думающих самостоятельных людей, толпа всегда оказывается в проигрыше. Поэтому покупать нужно еще до начала роста, при кратко- или долгосрочном падении, иначе можно попасть в ловушку манипуляторов. А продавать активы, соответственно, нужно при росте, когда цена достигает второй половины предполагаемого пика. При этом, будучи новичком, не стоит пытаться активно играть на отскоках. Как правило это заканчивается недополученной прибылью после неудачной продажи или убытками, если для перезакупа будет выбран неудачный момент. Не стоит пытаться ловить только минимум и максимум котировок. Курсом управляют так называемые манипуляторы, активы которых позволяют поднимать или опускать цену на несколько десятков процентов всего за двадцать минут активных торгов. Они же могут сеять панику в рядах новичков и контролировать уровень падения, роста котировок. Максимальный уровень роста или падения цены криптовалюты зависит от крупных игроков, но даже они при всем желании, в определенных моментах, не смогут угадать силу панического или позитивного настроения в рядах общих масс. Поэтому не нужно выжидать минимальную точку падения и мечтать о моментальном росте до конкретных высот. Будучи новичком лучше фиксировать прибыль на уровне «выше среднего», иначе можно и вовсе не успеть продать BTC. Нельзя играть на коротких дистанция при низких объемах торгов, когда не хватает волатильности. Мизерные объемы торгов говорят о том, что кроме ботов никто не играет. Так называемые шортеры, игроки на коротких дистанциях, наблюдают со стороны в ожидании удобного момента. В таких ситуациях, когда не ясно что будет дальше и даже сравнительно минимальная покупка может скорректировать курс, лучше не включатся в среднесрочную игру. Категорически запрещается играть в одном направлении на весь банк. Покупка на всю доступную сумму моментально выводит из игры. Поскольку курсом управляют манипуляторы с миллионами долларов США, а не толпа, и среднесрочная динамика курса слабо поддается «техническому анализу», покупка активов на весь банк с легкостью превратит игрока в долгосрочного инвестора. Для абсолютно беспроигрышной торговли на биржах криптовалют стоит разделять банк на 4-8 различных направлений. Это может быть Bitcoin, Litecoin, форки, пары или различные денежные единицы. При этом, лучше всего ставить ордера не более чем на 2-3% от суммы выделенной под каждую позицию. В случае неожиданного дампа, падения курса, это позволит отыграться мелкими закупками на сливе даже в случае первичной покупки на самых высоких значениях.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.