На волне взрывного роста популярности криптовалют и обилия новостей в мировых СМИ, связанных с цифровыми деньгами, на биржах появилось множество желающих играть и зарабатывать миллионы. Однако, большинство из них терпит убытки просто потому, что не соблюдают основополагающие правила весьма рискованной игры.
Играть на бирже можно только на те деньги, которые не жалко потерять. Ни в коем случае нельзя вкладывать в криптовалюту все сбережения или брать кредиты, которые, рано или поздно, придется отдавать. Игра на последние деньги не может быть спокойной, уверенной и долгосрочной. А значит приводит к поспешным решениям и неминуемым убыткам. Покупать криптовалюту нужно только при падении, а продавать на росте. Как и в жизни на криптовалютных биржах «позади планеты всей» движется толпа. В долгосрочной перспективе, на фоне думающих самостоятельных людей, толпа всегда оказывается в проигрыше. Поэтому покупать нужно еще до начала роста, при кратко- или долгосрочном падении, иначе можно попасть в ловушку манипуляторов. А продавать активы, соответственно, нужно при росте, когда цена достигает второй половины предполагаемого пика. При этом, будучи новичком, не стоит пытаться активно играть на отскоках. Как правило это заканчивается недополученной прибылью после неудачной продажи или убытками, если для перезакупа будет выбран неудачный момент. Не стоит пытаться ловить только минимум и максимум котировок. Курсом управляют так называемые манипуляторы, активы которых позволяют поднимать или опускать цену на несколько десятков процентов всего за двадцать минут активных торгов. Они же могут сеять панику в рядах новичков и контролировать уровень падения, роста котировок. Максимальный уровень роста или падения цены криптовалюты зависит от крупных игроков, но даже они при всем желании, в определенных моментах, не смогут угадать силу панического или позитивного настроения в рядах общих масс. Поэтому не нужно выжидать минимальную точку падения и мечтать о моментальном росте до конкретных высот. Будучи новичком лучше фиксировать прибыль на уровне «выше среднего», иначе можно и вовсе не успеть продать BTC. Нельзя играть на коротких дистанция при низких объемах торгов, когда не хватает волатильности. Мизерные объемы торгов говорят о том, что кроме ботов никто не играет. Так называемые шортеры, игроки на коротких дистанциях, наблюдают со стороны в ожидании удобного момента. В таких ситуациях, когда не ясно что будет дальше и даже сравнительно минимальная покупка может скорректировать курс, лучше не включатся в среднесрочную игру. Категорически запрещается играть в одном направлении на весь банк. Покупка на всю доступную сумму моментально выводит из игры. Поскольку курсом управляют манипуляторы с миллионами долларов США, а не толпа, и среднесрочная динамика курса слабо поддается «техническому анализу», покупка активов на весь банк с легкостью превратит игрока в долгосрочного инвестора. Для абсолютно беспроигрышной торговли на биржах криптовалют стоит разделять банк на 4-8 различных направлений. Это может быть Bitcoin, Litecoin, форки, пары или различные денежные единицы. При этом, лучше всего ставить ордера не более чем на 2-3% от суммы выделенной под каждую позицию. В случае неожиданного дампа, падения курса, это позволит отыграться мелкими закупками на сливе даже в случае первичной покупки на самых высоких значениях.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник написав:На волне взрывного роста популярности криптовалют и обилия новостей в мировых СМИ, связанных с цифровыми деньгами, на биржах появилось множество желающих играть и зарабатывать миллионы. Однако, большинство из них терпит убытки просто потому, что не соблюдают основополагающие правила весьма рискованной игры.
Играть на бирже можно только на те деньги, которые не жалко потерять. Ни в коем случае нельзя вкладывать в криптовалюту все сбережения или брать кредиты, которые, рано или поздно, придется отдавать. Игра на последние деньги не может быть спокойной, уверенной и долгосрочной. А значит приводит к поспешным решениям и неминуемым убыткам. Покупать криптовалюту нужно только при падении, а продавать на росте. Как и в жизни на криптовалютных биржах «позади планеты всей» движется толпа. В долгосрочной перспективе, на фоне думающих самостоятельных людей, толпа всегда оказывается в проигрыше. Поэтому покупать нужно еще до начала роста, при кратко- или долгосрочном падении, иначе можно попасть в ловушку манипуляторов. А продавать активы, соответственно, нужно при росте, когда цена достигает второй половины предполагаемого пика. При этом, будучи новичком, не стоит пытаться активно играть на отскоках. Как правило это заканчивается недополученной прибылью после неудачной продажи или убытками, если для перезакупа будет выбран неудачный момент. Не стоит пытаться ловить только минимум и максимум котировок. Курсом управляют так называемые манипуляторы, активы которых позволяют поднимать или опускать цену на несколько десятков процентов всего за двадцать минут активных торгов. Они же могут сеять панику в рядах новичков и контролировать уровень падения, роста котировок. Максимальный уровень роста или падения цены криптовалюты зависит от крупных игроков, но даже они при всем желании, в определенных моментах, не смогут угадать силу панического или позитивного настроения в рядах общих масс. Поэтому не нужно выжидать минимальную точку падения и мечтать о моментальном росте до конкретных высот. Будучи новичком лучше фиксировать прибыль на уровне «выше среднего», иначе можно и вовсе не успеть продать BTC. Нельзя играть на коротких дистанция при низких объемах торгов, когда не хватает волатильности. Мизерные объемы торгов говорят о том, что кроме ботов никто не играет. Так называемые шортеры, игроки на коротких дистанциях, наблюдают со стороны в ожидании удобного момента. В таких ситуациях, когда не ясно что будет дальше и даже сравнительно минимальная покупка может скорректировать курс, лучше не включатся в среднесрочную игру. Категорически запрещается играть в одном направлении на весь банк. Покупка на всю доступную сумму моментально выводит из игры. Поскольку курсом управляют манипуляторы с миллионами долларов США, а не толпа, и среднесрочная динамика курса слабо поддается «техническому анализу», покупка активов на весь банк с легкостью превратит игрока в долгосрочного инвестора. Для абсолютно беспроигрышной торговли на биржах криптовалют стоит разделять банк на 4-8 различных направлений. Это может быть Bitcoin, Litecoin, форки, пары или различные денежные единицы. При этом, лучше всего ставить ордера не более чем на 2-3% от суммы выделенной под каждую позицию. В случае неожиданного дампа, падения курса, это позволит отыграться мелкими закупками на сливе даже в случае первичной покупки на самых высоких значениях.
Касательно линий тренда и поддержки хочу сказать: отдаляйте график! Вам кажется, вы приближаетесь к точке прорыва, но это может быть ложным индикатором, потому что месяц назад может быть сильное сопротивление. Одна из самых больших ошибок, которые я вижу на рынках, — это то, что люди анализируют небольшой раздел / часть рынка и не делают шаг назад, чтобы увидеть полную картину. Так или иначе, урок такой — изучай график! Еще одна важная вещь, которую нужно изучить, — это модели. Основными являются флаги, вымпелы, голова и плечи, а также клинья. Использование математического подхода при торговле на биржах, до сих пор являются предметом острых споров. Одни трейдеры считают, что именно к криптовалютам они неприменимы, другие же утверждают, именно здесь они нашли своё истинное применение. Самой простой стратегией является использование так называемых скользящих средних, которые помогают определить усреднённое значение цены при заданных интервалах времени. Если стоимость согласно графику выше скользящей средней, то цена растёт, если ниже – то падает. Однако скользящие средние никак нельзя назвать лучшим инструментом при торговле биткоинами и другими валютами. Оптимальными сегодня считаются такие стратегии торговли криптовалютой, как торговля на откатах, торговля на импульсах, а также торговля на прорывах. На основе этих стратегий можно даже написать небольшой мануал: «Торговля на бирже криптовалют для чайников». Они дают практически гарантированную прибыль. Использование инструмента под названием «японские свечи» также механизм, который можно назвать одним из лучших, если говорить о том, как он проявил себя в трейдинге за все время его существования.
П.С. В мене своя тактика і стратегія. Безпрограшна. Компіляція різних тактик.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Ріпла мене манить... І графік, і об'єми, все свідчить про туземун. Але якась чуйка всередині каже не лізти туди... Спостерігаю.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.