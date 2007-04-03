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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1610161116121613

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 00:46

  osafly написав:А если своими словами :lol: Будем расти?? Чи будем падать?
:D

:P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:32

  TylerTruman_ написав:
  osafly написав:А если своими словами :lol: Будем расти?? Чи будем падать?
Какие 8.7??? На 7 надо ведра расставлять :D

я ж написав, що схоже на ретрейсмент на фальшивому пробої фігури

Это всё гадания на кофейной гуще. Как и вероятный пробой нисходящей линии тренда по RSI и поход ниже 8к, после чего может снова отскочить или же пробить нижнюю границу канала. Реально будет так, как выгодно китам.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

:) Рисуют нам бычью фигуру и... Будем посмотреть.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 12:05

  phantom_systems написав:
  TylerTruman_ написав:
  osafly написав:А если своими словами :lol: Будем расти?? Чи будем падать?
Какие 8.7??? На 7 надо ведра расставлять :D

я ж написав, що схоже на ретрейсмент на фальшивому пробої фігури

Это всё гадания на кофейной гуще. Как и вероятный пробой нисходящей линии тренда по RSI и поход ниже 8к, после чего может снова отскочить или же пробить нижнюю границу канала. Реально будет так, как выгодно китам.

є такий тип аналізу по трендовим відносно мувінгів на RSI, але я його не користую, навіть для визначенння дівера не памятаю коли останній раз проводив лінії, а користую тільки для визначення самого факту перепроданість/перекупленість і допускаю відскоки від 30/70,
... а про китів, нам вони не відомі, якщо це крупні гравці, то вони зазвичай не публічні, але часто будуються неконкретні допущення, імхо, під конкретну подію коректніше просто оних називати маркет мейкером
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:44

Ай не не!!!

  Vitaka написав::) Рисуют нам бычью фигуру и... Будем посмотреть.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:23

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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:24

  Козак-характерник написав:Ріпла мене манить... :P І графік, і об'єми, все свідчить про туземун. Але якась чуйка всередині каже не лізти туди... :oops: Спостерігаю.

Вирішив ризикнути. Купив ріпли по 0.29 на 3000$.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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