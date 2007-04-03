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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 жов, 2019 00:46
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:32
Это всё гадания на кофейной гуще. Как и вероятный пробой нисходящей линии тренда по RSI и поход ниже 8к, после чего может снова отскочить или же пробить нижнюю границу канала. Реально будет так, как выгодно китам.
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Рисуют нам бычью фигуру и... Будем посмотреть.
Додано: Чет 31 жов, 2019 12:05
є такий тип аналізу по трендовим відносно мувінгів на RSI, але я його не користую, навіть для визначенння дівера не памятаю коли останній раз проводив лінії, а користую тільки для визначення самого факту перепроданість/перекупленість і допускаю відскоки від 30/70,
... а про китів, нам вони не відомі, якщо це крупні гравці, то вони зазвичай не публічні, але часто будуються неконкретні допущення, імхо, під конкретну подію коректніше просто оних називати маркет мейкером
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:44
Ай не не!!!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:23
The Third and Final EXMO Coin IEO Round will take place on the 13th November, 2019. We remind you that according to the projects roadmap, II and III stages of IEO are tied to the technical update of the platform.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:24
Вирішив ризикнути. Купив ріпли по 0.29 на 3000$.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:27
зафіксувався по лонгу кєші і поставив стоп по шортовій діда в безубиток, рішення не то шо по технічним аргументам, не подобається новинний фон звязаний із біржами
Додано: Суб 02 лис, 2019 00:15
На якій позначці стоп? Який запланований профіт?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 02 лис, 2019 00:16
Ох и Казак...Памперс надел,чи не Время конечно выбрал "подходящее" етить-колотить,та ще й Рипл...Це "вооще цирк" Мне даже страшно стало и мурашки забегали по спине,и волосы встали дыбки
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