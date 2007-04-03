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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лис, 2019 00:21
osafly написав:
Ох и Казак...Памперс надел,чи не
Время конечно выбрал "подходящее" етить-колотить,та ще й Рипл...Це "вооще цирк"
Мне даже страшно стало и мурашки забегали по спине,и волосы встали дыбки
Змінні памперси приготував.
Спостерігаю. Можливо продам з 1-2% профіта при першій можливості. Поки так. Ця пила мені вже набридла. Ні туди, не сюди. Пан або пропав? Я обираю пана...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 02 лис, 2019 04:18
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andrein
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Додано: Суб 02 лис, 2019 05:10
Пока непонятны дальнейшие движения битка, кушаем попкорн на расслабухе.
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andrein
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