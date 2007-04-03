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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1611161216131614

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:21

  osafly написав:Ох и Казак...Памперс надел,чи не :?: :mrgreen: Время конечно выбрал "подходящее" етить-колотить,та ще й Рипл...Це "вооще цирк" :lol: Мне даже страшно стало и мурашки забегали по спине,и волосы встали дыбки

Змінні памперси приготував. :D Спостерігаю. Можливо продам з 1-2% профіта при першій можливості. Поки так. Ця пила мені вже набридла. Ні туди, не сюди. Пан або пропав? Я обираю пана... :D
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 04:18

andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 05:10

Пока непонятны дальнейшие движения битка, кушаем попкорн на расслабухе. :)

andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:22

  Козак-характерник написав:
  TylerTruman_ написав:зафіксувався по лонгу кєші і поставив стоп по шортовій діда в безубиток, рішення не то шо по технічним аргументам, не подобається новинний фон звязаний із біржами :roll:

На якій позначці стоп? Який запланований профіт?

стоп 9401, профіт х2@6.89%
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:32

Трохи гумору

Зображення
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:34

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:Ріпла мене манить... :P І графік, і об'єми, все свідчить про туземун. Але якась чуйка всередині каже не лізти туди... :oops: Спостерігаю.

Вирішив ризикнути. Купив ріпли по 0.29 на 3000$.

Продав ріплу по 0.2999. На морозиво. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:34

  Козак-характерник написав:Продав ріплу по 0.2999. На морозиво. :P

Відкупив ріпли на 1000$ по 0.2929. Далі поставив лєсєнку на закуп до 1 цента. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Казак,тебе не лень ото "блох на собаке отлавливать" :mrgreen: :mrgreen: Как дите,ей Богу
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:47

  osafly написав:Казак,тебе не лень ото "блох на собаке отлавливать" :mrgreen: :mrgreen: Как дите,ей Богу

Я і є дитина...на морозиво треба... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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