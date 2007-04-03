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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что опять с этим курсом?))
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:20
Додано: Вів 05 лис, 2019 01:01
Продав ріплу по 0.3$. На морозиво.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:10
Які 5 криптовалют найбільш популярні в Україні за об'ємом транзакцій, поширенням? Які гаманці використовуєте? Якість сервісу, легкість реєстрації, відсоток по обмінним операціям?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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