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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что опять с этим курсом?))
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:20
Додано: Вів 05 лис, 2019 01:01
Продав ріплу по 0.3$. На морозиво.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:10
Які 5 криптовалют найбільш популярні в Україні за об'ємом транзакцій, поширенням? Які гаманці використовуєте? Якість сервісу, легкість реєстрації, відсоток по обмінним операціям?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Вів 05 лис, 2019 15:45
Бінанс додає гривню. Ще фізично не добавлена, але API вже існує.
Прям таки саме в Україні? В світі можна подивитися на коїнмаркеткап.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 06 лис, 2019 17:08
Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с биткоин-биржей Binance. Ожидается, что платформа начнет работу в стране уже до конца года. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в ходе круглого стола, организованном Институтом Горшенина.
По словам замглавы ведомства Александра Борнякова, Binance откроет в Украине юрлицо, через которое будет осуществлять свою деятельность.
Он также подчеркнуо, что команда Binance ознакомилась с проектами законов, регулирующих криптоиндустрию в Украине, и не высказала никаких претензий.
Глава Минцифры заявил, что Binance уже начала «активно работать» над открытием своего офиса в Украине и предположительно успеет сделать это до нового года.
«У биржи миллиардные обороты и часть этих микротранзакций будет проходить на территории Украины и в наших банках. Мы уже общаемся с Национальным банком и нашими государственными банками об открытии счетов этой бирже», — отметил Федоров.
В ведомстве ожидают, что партнерство с таким крупным игроком поможет Украине «появиться на мировой карте криптовалют».
Федоров также заявил, что начало работы Binance в Украине позволит «наполнить бюджет» и станет сильным драйвером для легализации криптовалют.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:59
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