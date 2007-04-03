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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1612161316141615

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 118
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что опять с этим курсом?))
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:20

  Kriptogedon написав:Ну что опять с этим курсом?))


А шо не так? Ну пнули немного вверх. А дальше думают, куда выгоднее :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 01:01

Продав ріплу по 0.3$. :P На морозиво.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 08:10

Які 5 криптовалют найбільш популярні в Україні за об'ємом транзакцій, поширенням? Які гаманці використовуєте? Якість сервісу, легкість реєстрації, відсоток по обмінним операціям?
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:45

Бінанс додає гривню. Ще фізично не добавлена, але API вже існує.

  tobias написав:Які 5 криптовалют найбільш популярні в Україні за об'ємом транзакцій, поширенням? Які гаманці використовуєте? Якість сервісу, легкість реєстрації, відсоток по обмінним операціям?

Прям таки саме в Україні? :P В світі можна подивитися на коїнмаркеткап. https://coinmarketcap.com/ru/ Класика - блокчейн гаманець. Різні є гаманці. https://www.binance.vision/ru/blockchai ... -explained Гугліть. Сервіс як сервіс... що вкладаєте в це поняття? Зберігаються монетки, та й годі... :P Відсоток плаваючий. Можна навіть 0 поставити. Реєстрація не складна. Обмін краще робити на біржі, а не в гаманці. Відсоток середній 0,2%.Але на кожній біржі своя такса і програма лояльності.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:08

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с биткоин-биржей Binance. Ожидается, что платформа начнет работу в стране уже до конца года. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в ходе круглого стола, организованном Институтом Горшенина.


По словам замглавы ведомства Александра Борнякова, Binance откроет в Украине юрлицо, через которое будет осуществлять свою деятельность.

Он также подчеркнуо, что команда Binance ознакомилась с проектами законов, регулирующих криптоиндустрию в Украине, и не высказала никаких претензий.

Глава Минцифры заявил, что Binance уже начала «активно работать» над открытием своего офиса в Украине и предположительно успеет сделать это до нового года.

«У биржи миллиардные обороты и часть этих микротранзакций будет проходить на территории Украины и в наших банках. Мы уже общаемся с Национальным банком и нашими государственными банками об открытии счетов этой бирже», — отметил Федоров.

В ведомстве ожидают, что партнерство с таким крупным игроком поможет Украине «появиться на мировой карте криптовалют».

Федоров также заявил, что начало работы Binance в Украине позволит «наполнить бюджет» и станет сильным драйвером для легализации криптовалют.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:59

лінія підтримки по низам від 26го жовтня зараз проходить в р-ні 9к ... минулий раз відскочили на 5% від фібо рівня 9068, ... але на денному графіку так і не змогли закріпитися вище лінії супротиву від 26го липня, ціна діда під тиском ведмедів :roll:
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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:59

Відкупив трохи ріпли на 0,29; 0285. Спрацювала лєсєнка. Сьогодні ж продав по 0,295. Профіт майже 20$. На морозиво. :P Знов поставив лєсєнку на відкуп. Так і жийємо... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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