Додано: Сер 06 лис, 2019 17:08

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с биткоин-биржей Binance. Ожидается, что платформа начнет работу в стране уже до конца года. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в ходе круглого стола, организованном Институтом Горшенина.





По словам замглавы ведомства Александра Борнякова, Binance откроет в Украине юрлицо, через которое будет осуществлять свою деятельность.



Он также подчеркнуо, что команда Binance ознакомилась с проектами законов, регулирующих криптоиндустрию в Украине, и не высказала никаких претензий.



Глава Минцифры заявил, что Binance уже начала «активно работать» над открытием своего офиса в Украине и предположительно успеет сделать это до нового года.



«У биржи миллиардные обороты и часть этих микротранзакций будет проходить на территории Украины и в наших банках. Мы уже общаемся с Национальным банком и нашими государственными банками об открытии счетов этой бирже», — отметил Федоров.



В ведомстве ожидают, что партнерство с таким крупным игроком поможет Украине «появиться на мировой карте криптовалют».



Федоров также заявил, что начало работы Binance в Украине позволит «наполнить бюджет» и станет сильным драйвером для легализации криптовалют.

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