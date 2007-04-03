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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:33
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Faceless
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:11
Підскажить будь ласка, в яку криптовалюту зараз вигідніше всього вкладати власні кошти? Я чув, що ефіріум непогана крипта, але що скажуть експерти в цьому питанні?
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AndriiLazo
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:28
Vitaka написав:
Ооо... Затихло "цыфравое золата"
Думают куда толкать
А что, есть варианты?
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phantom_systems
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