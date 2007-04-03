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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1613161416151616

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 118
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://cryptobit.media/ua/news/crypto/2670/
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:11

Криптовалюти

Підскажить будь ласка, в яку криптовалюту зараз вигідніше всього вкладати власні кошти? Я чув, що ефіріум непогана крипта, але що скажуть експерти в цьому питанні?
AndriiLazo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:28

  Vitaka написав:Ооо... Затихло "цыфравое золата" :) Думают куда толкать

А что, есть варианты?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:19

  phantom_systems написав:
  Vitaka написав:Ооо... Затихло "цыфравое золата" :) Думают куда толкать

А что, есть варианты?

А как же! Есть! Адепты, которые вещают, что будет па50...100к начинают много и часто покупать, толкая курс вверх! :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:05

шорт на 8779 покритий, тепер на 100% на заборі :roll: зараз під питанням чи зона 8,7-8,8к зможе виступити підтримкою для набору пасажирів на північ,
... підтримка по низам від 17го липня зараз проходить в районі 7к :!:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 08 лис, 2019 16:08, всього редагувалось 1 раз.
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:07

  TylerTruman_ написав:шорт на 8779 покритий, тепер на 100% на заборі :roll: зараз під питанням чи зона 8,7-8,8к зможе виступити підтримкою для набору пасажирів на північ

шорт вихід в нуль?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:13

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:шорт на 8779 покритий, тепер на 100% на заборі :roll: зараз під питанням чи зона 8,7-8,8к зможе виступити підтримкою для набору пасажирів на північ

шорт вихід в нуль?

профітний, хоч паралельно лось по лонгу :mrgreen: , але в таких консолідаціях хеджувати - нормально 8)
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:16

із тутешніх хтось на бінансі торгує фючерс на біток? ... +з підтримкою гривні через аванс кеш розібралися?
TylerTruman_
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