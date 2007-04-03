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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:33
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Faceless
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:11
Підскажить будь ласка, в яку криптовалюту зараз вигідніше всього вкладати власні кошти? Я чув, що ефіріум непогана крипта, але що скажуть експерти в цьому питанні?
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AndriiLazo
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:28
Vitaka написав:
Ооо... Затихло "цыфравое золата"
Думают куда толкать
А что, есть варианты?
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phantom_systems
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:19
phantom_systems написав: Vitaka написав:
Ооо... Затихло "цыфравое золата"
Думают куда толкать
А что, есть варианты?
А как же! Есть! Адепты, которые вещают, что будет па50...100к начинают много и часто покупать, толкая курс вверх!
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Vitaka
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:05
шорт на 8779 покритий, тепер на 100% на заборі
зараз під питанням чи зона 8,7-8,8к зможе виступити підтримкою для набору пасажирів на північ,
... підтримка по низам від 17го липня зараз проходить в районі 7к
Востаннє редагувалось TylerTruman_
в П'ят 08 лис, 2019 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:07
TylerTruman_ написав:
шорт на 8779 покритий, тепер на 100% на заборі
зараз під питанням чи зона 8,7-8,8к зможе виступити підтримкою для набору пасажирів на північ
шорт вихід в нуль?
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Zebra
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:13
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
шорт на 8779 покритий, тепер на 100% на заборі
зараз під питанням чи зона 8,7-8,8к зможе виступити підтримкою для набору пасажирів на північ
шорт вихід в нуль?
профітний, хоч паралельно лось по лонгу
, але в таких консолідаціях хеджувати - нормально
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TylerTruman_
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:16
із тутешніх хтось на бінансі торгує фючерс на біток? ... +з підтримкою гривні через аванс кеш розібралися?
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TylerTruman_
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:03
TylerTruman_ написав:
із тутешніх хтось на бінансі торгує фючерс на біток? ... +з підтримкою гривні через аванс кеш розібралися?
Хтось тут вангував свого часу по ТА похід на 12000, а перед цим був шорт-прибуток що валявся на підлозі на 6800...
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Zebra
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:53
AndriiLazo
Добрый день, как по мне то биток, эфир, монеро
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Diablo1977
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