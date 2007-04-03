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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:13
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
із тутешніх хтось на бінансі торгує фючерс на біток? ... +з підтримкою гривні через аванс кеш розібралися?
Хтось тут вангував свого часу по ТА похід на 12000, а перед цим був шорт-прибуток що валявся на підлозі на 6800...
типу камінь в мій город, ок.
по-перше, похід на 12к+ був потенційним якби бики пробились через трендову, а так, протестували на часових тф, а на денних не осилили закритися вище, я ж про це писав. скажіть, ви взагалі хоч основи та знаєте, бо періодично дивні питання ставите?
по-друге, процитуйте де я писав про ціль рівень 6800 і шортову ідею на оний?
п.с. і в подальшому прохання до вас (як і раніше до ейрмакса), бути точним в словах, цитуйте, а не видумуйте
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:27
TylerTruman_ написав: Zebra написав: TylerTruman_ написав:
із тутешніх хтось на бінансі торгує фючерс на біток? ... +з підтримкою гривні через аванс кеш розібралися?
Хтось тут вангував свого часу по ТА похід на 12000, а перед цим був шорт-прибуток що валявся на підлозі на 6800...
типу камінь в мій город, ок.
по-перше, похід на 12к+ був потенційним якби бики пробились через трендову, а так, протестували на часових тф, а на денних не осилили закритися вище, я ж про це писав. скажіть, ви взагалі хоч основи та знаєте, бо періодично дивні питання ставите?
А что таке ТА? Такої науки не існує, щоб знати її основи. Те саме шарлатанство, як і астрологія. Я б навіть сказав, що ті, кто вірить у астрологію і у ТА, являються більш наближеними до шимпандзе на генетичному рівні, бо схильні вірити у гадання на кововій гущі.
Якби такі монстри як Баффет та Сорос торгували по ТА, а не власній чуйці на основі фундаментальної інформації, мабуть вже давно б закінчували життя у будинках пристарілих.
по-друге, процитуйте де я писав про ціль рівень 6800 і шортову ідею на оний?
ок, рівень 6900 розглядався вами як закінчення низхідного клину і рекомендувався як ціль для шорта з 7500 десь 10-12 сторінок тому назад
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