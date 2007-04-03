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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1614161516161617

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 118
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:13

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:із тутешніх хтось на бінансі торгує фючерс на біток? ... +з підтримкою гривні через аванс кеш розібралися?

Хтось тут вангував свого часу по ТА похід на 12000, а перед цим був шорт-прибуток що валявся на підлозі на 6800...

типу камінь в мій город, ок.
по-перше, похід на 12к+ був потенційним якби бики пробились через трендову, а так, протестували на часових тф, а на денних не осилили закритися вище, я ж про це писав. скажіть, ви взагалі хоч основи та знаєте, бо періодично дивні питання ставите?
по-друге, процитуйте де я писав про ціль рівень 6800 і шортову ідею на оний?

п.с. і в подальшому прохання до вас (як і раніше до ейрмакса), бути точним в словах, цитуйте, а не видумуйте
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:27

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:із тутешніх хтось на бінансі торгує фючерс на біток? ... +з підтримкою гривні через аванс кеш розібралися?

Хтось тут вангував свого часу по ТА похід на 12000, а перед цим був шорт-прибуток що валявся на підлозі на 6800...

типу камінь в мій город, ок.
по-перше, похід на 12к+ був потенційним якби бики пробились через трендову, а так, протестували на часових тф, а на денних не осилили закритися вище, я ж про це писав. скажіть, ви взагалі хоч основи та знаєте, бо періодично дивні питання ставите?


А что таке ТА? Такої науки не існує, щоб знати її основи. Те саме шарлатанство, як і астрологія. Я б навіть сказав, що ті, кто вірить у астрологію і у ТА, являються більш наближеними до шимпандзе на генетичному рівні, бо схильні вірити у гадання на кововій гущі.

Якби такі монстри як Баффет та Сорос торгували по ТА, а не власній чуйці на основі фундаментальної інформації, мабуть вже давно б закінчували життя у будинках пристарілих.

по-друге, процитуйте де я писав про ціль рівень 6800 і шортову ідею на оний?

ок, рівень 6900 розглядався вами як закінчення низхідного клину і рекомендувався як ціль для шорта з 7500 десь 10-12 сторінок тому назад :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:09

  AndriiLazo написав:Підскажить будь ласка, в яку криптовалюту зараз вигідніше всього вкладати власні кошти? Я чув, що ефіріум непогана крипта, але що скажуть експерти в цьому питанні?

Ні в яку. Просто торгувати і фіксувати профіт. Беріть біток і топ альту.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 09:47

интервью с Чобаняном
https://www.youtube.com/watch?v=NsAFjHQNIa8
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