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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:13
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
із тутешніх хтось на бінансі торгує фючерс на біток? ... +з підтримкою гривні через аванс кеш розібралися?
Хтось тут вангував свого часу по ТА похід на 12000, а перед цим був шорт-прибуток що валявся на підлозі на 6800...
типу камінь в мій город, ок.
по-перше, похід на 12к+ був потенційним якби бики пробились через трендову, а так, протестували на часових тф, а на денних не осилили закритися вище, я ж про це писав. скажіть, ви взагалі хоч основи та знаєте, бо періодично дивні питання ставите?
по-друге, процитуйте де я писав про ціль рівень 6800 і шортову ідею на оний?
п.с. і в подальшому прохання до вас (як і раніше до ейрмакса), бути точним в словах, цитуйте, а не видумуйте
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:27
TylerTruman_ написав: Zebra написав: TylerTruman_ написав:
із тутешніх хтось на бінансі торгує фючерс на біток? ... +з підтримкою гривні через аванс кеш розібралися?
Хтось тут вангував свого часу по ТА похід на 12000, а перед цим був шорт-прибуток що валявся на підлозі на 6800...
типу камінь в мій город, ок.
по-перше, похід на 12к+ був потенційним якби бики пробились через трендову, а так, протестували на часових тф, а на денних не осилили закритися вище, я ж про це писав. скажіть, ви взагалі хоч основи та знаєте, бо періодично дивні питання ставите?
А что таке ТА? Такої науки не існує, щоб знати її основи. Те саме шарлатанство, як і астрологія. Я б навіть сказав, що ті, кто вірить у астрологію і у ТА, являються більш наближеними до шимпандзе на генетичному рівні, бо схильні вірити у гадання на кововій гущі.
Якби такі монстри як Баффет та Сорос торгували по ТА, а не власній чуйці на основі фундаментальної інформації, мабуть вже давно б закінчували життя у будинках пристарілих.
по-друге, процитуйте де я писав про ціль рівень 6800 і шортову ідею на оний?
ок, рівень 6900 розглядався вами як закінчення низхідного клину і рекомендувався як ціль для шорта з 7500 десь 10-12 сторінок тому назад
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:09
AndriiLazo написав:
Підскажить будь ласка, в яку криптовалюту зараз вигідніше всього вкладати власні кошти? Я чув, що ефіріум непогана крипта, але що скажуть експерти в цьому питанні?
Ні в яку. Просто торгувати і фіксувати профіт. Беріть біток і топ альту.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 09:47
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Додано: Нед 10 лис, 2019 23:56
В который раз убеждаюсь, что Илья Мещеряков Ванга - он предсказывал что будет ложный пробой канала ниже 9000 так и произошло и биток вернулся вновь на 9000+
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Додано: Пон 11 лис, 2019 01:05
Очень странный рынок сейчас. Биток пинают и вниз и вверх, но толпа не реагирует, обьемы не растут. Похоже половина уже затарилась выше 9000 и ждет пампа, а вторая половина нивкакую не хочет покупать по таким ценам и ждет цену ниже 7000. Интересно будет посмотреть. Жду 6200.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 01:14
andrein написав:
Очень странный рынок сейчас. Биток пинают и вниз и вверх, но толпа не реагирует, обьемы не растут. Похоже половина уже затарилась выше 9000 и ждет пампа, а вторая половина нивкакую не хочет покупать по таким ценам и ждет цену ниже 7000. Интересно будет посмотреть. Жду 6200.
Я ждал так ниже 3К. ИМХО уже не шансов на падение при условии отсутствия какого-то очень черного лебедя.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 01:23
airmax78 написав: andrein написав:
Очень странный рынок сейчас. Биток пинают и вниз и вверх, но толпа не реагирует, обьемы не растут. Похоже половина уже затарилась выше 9000 и ждет пампа, а вторая половина нивкакую не хочет покупать по таким ценам и ждет цену ниже 7000. Интересно будет посмотреть. Жду 6200.
Я ждал так ниже 3К. ИМХО уже не шансов на падение при условии отсутствия какого-то очень черного лебедя.
Киты могут сделать в любой момент и 5000 и 15000. Но похоже хомяки уже взрослые стали и мало кто будет скупать выше 10000, а накормят китов 100%. Другое дело сделать паник сейл вначале, а потом уже вверх на топливе тех кто еще ждет закуп. Ведь всем нравится игра, кто быстрее (в смысле прибыль фиксанет на пике).
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Додано: Пон 11 лис, 2019 02:05
ИМХО китам нет резона цену битка поднимать сильно и необоснованно. Т.к. у массового покупателя есть свой психологический порог при котором он начинает думать , что на этот поезд он не успел, то может повезет на другом. И начинают народные деньги уходить от китов мимо кассы в лапки создателям всяких шиткоинов. И как в декабре 2017 получается альтсезон и доминация битка 40%.
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