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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:39
Zebra написав:
В который раз убеждаюсь, что Илья Мещеряков Ванга - он предсказывал что будет ложный пробой канала ниже 9000 так и произошло и биток вернулся вновь на 9000+
Недолго он там был. Желающие выше 9к закупиться уже закончились.
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