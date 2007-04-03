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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:39
Zebra написав:
В который раз убеждаюсь, что Илья Мещеряков Ванга - он предсказывал что будет ложный пробой канала ниже 9000 так и произошло и биток вернулся вновь на 9000+
Недолго он там был. Желающие выше 9к закупиться уже закончились.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 17:09
Zebra написав:
А что таке ТА? Такої науки не існує, щоб знати її основи. Те саме шарлатанство, як і астрологія. Я б навіть сказав, що ті, кто вірить у астрологію і у ТА, являються більш наближеними
до шимпандзе на генетичному рівні, бо схильні вірити у гадання на кововій гущі.
Якби такі монстри як Баффет та Сорос
торгували по ТА, а не власній чуйці на основі фундаментальної інформації, мабуть вже давно б закінчували життя у будинках пристарілих.
Яка ще наука? Ви про що? Є 2 загальноприйняті види аналізу ціни - фундаментальний та технічний, хтось використовує тільки один, а хтось суміщає. +ТА поняття широке, у аналітиків є різниця у вибраній методології, і тільки профітність стратегій їм суддя, ... але питання до вас, наближеність до кого має людина, яка відноситься до ризикових спекуляцій
як до казіно? а також не дружить із аналізом, просто має хотілки куда повинна рухатися ціна
До чого тут Баффет та Сорос? Про них в першу чергу говорять як про інвесторів та меценатів, на сьогодні я таких трейдерів не знаю, ... і якщо ви не вкурсі, то в конторах оних багатіїв працюють трейдери різної направленості, +порівнювати колективний успіх, чи статки мілярдера із криптотрейдером не розумно, ... просто аби шо (+іраціональне) від вас.
ок, рівень 6900
розглядався вами як закінчення низхідного клину і рекомендувався як ціль для шорта з 7500 десь 10-12 сторінок тому назад
про 6,9к я писав як про одну із підтримок на корекції, ... а в іншому знову видумки, маєте складноші із цитуванням?
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Додано: Пон 11 лис, 2019 17:18
Zebra написав:
В который раз убеждаюсь, что Илья Мещеряков Ванга
- он предсказывал что будет ложный пробой канала ниже 9000 так и произошло и биток вернулся вновь на 9000+
ТА ж на вашу думку не працює? чи оний фундаменталіст? від зараз самий популярний аналітик у хомяків російського Ютуба?
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:06
Ruslan2453 написав:
Ув.гуру криптотрейдинга подскажите пожалуйста новичку - возможно ли завести доллар или гривну на binance без комиссии(а если нет,то как ввести с мин.комиссией) и как вывести с минимальной комиссией(можно в личку) ?
Без комиса ничего и никуда завести невозможно.Вопрос лишь в более низких ставках.На момент лучше всего выгдядит Куна - ввод 1,5%.На самом Банане ввод 3%.А дальше я лично делал так - в более менее стабильный период на куне брал BNB за введённую гривну(ликвидность приличная до нескольких десятков тыщ гривен).Потом перевод их на Банан(занимает по времени около 1-2 минут).А там скидывал за тезер или сразу в нужную пару.Конечно можно за гривну и другую крипту купить на Куне и потом перевести на Банан, но по времени и комису BNB эффективнее.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 23:57
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
В который раз убеждаюсь, что Илья Мещеряков Ванга
- он предсказывал что будет ложный пробой канала ниже 9000 так и произошло и биток вернулся вновь на 9000+
ТА ж на вашу думку не працює? чи оний фундаменталіст? від зараз самий популярний аналітик у хомяків російського Ютуба?
Він торгує не по ТА, а по рівням, які визначає по власній чуйці.
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