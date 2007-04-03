|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:39
Zebra написав:
В который раз убеждаюсь, что Илья Мещеряков Ванга - он предсказывал что будет ложный пробой канала ниже 9000 так и произошло и биток вернулся вновь на 9000+
Недолго он там был. Желающие выше 9к закупиться уже закончились.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:09
Zebra написав:
А что таке ТА? Такої науки не існує, щоб знати її основи. Те саме шарлатанство, як і астрологія. Я б навіть сказав, що ті, кто вірить у астрологію і у ТА, являються більш наближеними
до шимпандзе на генетичному рівні, бо схильні вірити у гадання на кововій гущі.
Якби такі монстри як Баффет та Сорос
торгували по ТА, а не власній чуйці на основі фундаментальної інформації, мабуть вже давно б закінчували життя у будинках пристарілих.
Яка ще наука? Ви про що? Є 2 загальноприйняті види аналізу ціни - фундаментальний та технічний, хтось використовує тільки один, а хтось суміщає. +ТА поняття широке, у аналітиків є різниця у вибраній методології, і тільки профітність стратегій їм суддя, ... але питання до вас, наближеність до кого має людина, яка відноситься до ризикових спекуляцій
як до казіно? а також не дружить із аналізом, просто має хотілки куда повинна рухатися ціна
До чого тут Баффет та Сорос? Про них в першу чергу говорять як про інвесторів та меценатів, на сьогодні я таких трейдерів не знаю, ... і якщо ви не вкурсі, то в конторах оних багатіїв працюють трейдери різної направленості, +порівнювати колективний успіх, чи статки мілярдера із криптотрейдером не розумно, ... просто аби шо (+іраціональне) від вас.
ок, рівень 6900
розглядався вами як закінчення низхідного клину і рекомендувався як ціль для шорта з 7500 десь 10-12 сторінок тому назад
про 6,9к я писав як про одну із підтримок на корекції, ... а в іншому знову видумки, маєте складноші із цитуванням?
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 439
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:18
Zebra написав:
В который раз убеждаюсь, что Илья Мещеряков Ванга
- он предсказывал что будет ложный пробой канала ниже 9000 так и произошло и биток вернулся вновь на 9000+
ТА ж на вашу думку не працює? чи оний фундаменталіст? від зараз самий популярний аналітик у хомяків російського Ютуба?
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 439
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лис, 2019 20:06
Ruslan2453 написав:
Ув.гуру криптотрейдинга подскажите пожалуйста новичку - возможно ли завести доллар или гривну на binance без комиссии(а если нет,то как ввести с мин.комиссией) и как вывести с минимальной комиссией(можно в личку) ?
Без комиса ничего и никуда завести невозможно.Вопрос лишь в более низких ставках.На момент лучше всего выгдядит Куна - ввод 1,5%.На самом Банане ввод 3%.А дальше я лично делал так - в более менее стабильный период на куне брал BNB за введённую гривну(ликвидность приличная до нескольких десятков тыщ гривен).Потом перевод их на Банан(занимает по времени около 1-2 минут).А там скидывал за тезер или сразу в нужную пару.Конечно можно за гривну и другую крипту купить на Куне и потом перевести на Банан, но по времени и комису BNB эффективнее.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лис, 2019 23:57
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
В который раз убеждаюсь, что Илья Мещеряков Ванга
- он предсказывал что будет ложный пробой канала ниже 9000 так и произошло и биток вернулся вновь на 9000+
ТА ж на вашу думку не працює? чи оний фундаменталіст? від зараз самий популярний аналітик у хомяків російського Ютуба?
Він торгує не по ТА, а по рівням, які визначає по власній чуйці.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7343
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 626 раз.
- Подякували: 1108 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 лис, 2019 03:26
andrein написав:
ИМХО китам нет резона цену битка поднимать сильно и необоснованно. Т.к. у массового покупателя есть свой психологический порог при котором он начинает думать , что на этот поезд он не успел, то может повезет на другом. И начинают народные деньги уходить от китов мимо кассы в лапки создателям всяких шиткоинов. И как в декабре 2017 получается альтсезон и доминация битка 40%.
Киты ж не только биток качают, они гоняют хомяков из одного в другое, чтобы те по максимуму вложились, типа не успел на рост битка, успей на рост альтов, опять не успел, давай сначала. В 2017 росло все, от открытого скама до битка, но по определенному алгоритму.
-
insiderman
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 13.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лис, 2019 23:09
Zebra написав:
Він торгує не по ТА, а по рівням, які визначає по власній чуйці.
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
В который раз убеждаюсь, что Илья Мещеряков Ванга
- он предсказывал что будет ложный пробой канала ниже 9000 так и произошло и биток вернулся вновь на 9000+
ТА ж на вашу думку не працює? чи оний фундаменталіст? від зараз самий популярний аналітик у хомяків російського Ютуба?
це речення повинно було початися зі слів "на мою думку",
... глянув заради ітересу, т.я. наскільки зрозумів, ви провели тяжку роботу, відбракувавши кучу говорячих голів на ютубі, але автор зразу же на превюхі каналу розпинається чому вибрав ТА, а не ФА,
... і якщо ви не знали, то рівні підтримки і супротиву - це один із елементів ТА, ... а так, прислухаючись до того, хто на вашу думку вгадує, +самі ставите ставки, далеко підете, майже як Сорос, тільки Саб-Зіро
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 439
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|27057
|179905250
|
|
|6741
|1473098
|
Сер 13 лис, 2019 11:53
ЛОБ
|
|38
|45043
|
|