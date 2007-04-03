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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1615161616171618

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 118
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:39

  Zebra написав:В который раз убеждаюсь, что Илья Мещеряков Ванга - он предсказывал что будет ложный пробой канала ниже 9000 так и произошло и биток вернулся вновь на 9000+

Недолго он там был. Желающие выше 9к закупиться уже закончились.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:09

  Zebra написав:А что таке ТА? Такої науки не існує, щоб знати її основи. Те саме шарлатанство, як і астрологія. Я б навіть сказав, що ті, кто вірить у астрологію і у ТА, являються більш наближеними до шимпандзе на генетичному рівні, бо схильні вірити у гадання на кововій гущі.

Якби такі монстри як Баффет та Сорос торгували по ТА, а не власній чуйці на основі фундаментальної інформації, мабуть вже давно б закінчували життя у будинках пристарілих.

Яка ще наука? Ви про що? Є 2 загальноприйняті види аналізу ціни - фундаментальний та технічний, хтось використовує тільки один, а хтось суміщає. +ТА поняття широке, у аналітиків є різниця у вибраній методології, і тільки профітність стратегій їм суддя, ... але питання до вас, наближеність до кого має людина, яка відноситься до ризикових спекуляцій :arrow: як до казіно? а також не дружить із аналізом, просто має хотілки куда повинна рухатися ціна :?:

До чого тут Баффет та Сорос? Про них в першу чергу говорять як про інвесторів та меценатів, на сьогодні я таких трейдерів не знаю, ... і якщо ви не вкурсі, то в конторах оних багатіїв працюють трейдери різної направленості, +порівнювати колективний успіх, чи статки мілярдера із криптотрейдером не розумно, ... просто аби шо (+іраціональне) від вас.

ок, рівень 6900 розглядався вами як закінчення низхідного клину і рекомендувався як ціль для шорта з 7500 десь 10-12 сторінок тому назад :mrgreen:

про 6,9к я писав як про одну із підтримок на корекції, ... а в іншому знову видумки, маєте складноші із цитуванням?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:18

  Zebra написав:В который раз убеждаюсь, что Илья Мещеряков Ванга - он предсказывал что будет ложный пробой канала ниже 9000 так и произошло и биток вернулся вновь на 9000+

ТА ж на вашу думку не працює? чи оний фундаменталіст? від зараз самий популярний аналітик у хомяків російського Ютуба? :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:06

  Ruslan2453 написав:Ув.гуру криптотрейдинга подскажите пожалуйста новичку - возможно ли завести доллар или гривну на binance без комиссии(а если нет,то как ввести с мин.комиссией) и как вывести с минимальной комиссией(можно в личку) ?

Без комиса ничего и никуда завести невозможно.Вопрос лишь в более низких ставках.На момент лучше всего выгдядит Куна - ввод 1,5%.На самом Банане ввод 3%.А дальше я лично делал так - в более менее стабильный период на куне брал BNB за введённую гривну(ликвидность приличная до нескольких десятков тыщ гривен).Потом перевод их на Банан(занимает по времени около 1-2 минут).А там скидывал за тезер или сразу в нужную пару.Конечно можно за гривну и другую крипту купить на Куне и потом перевести на Банан, но по времени и комису BNB эффективнее.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:57

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:В который раз убеждаюсь, что Илья Мещеряков Ванга - он предсказывал что будет ложный пробой канала ниже 9000 так и произошло и биток вернулся вновь на 9000+

ТА ж на вашу думку не працює? чи оний фундаменталіст? від зараз самий популярний аналітик у хомяків російського Ютуба? :mrgreen:

Він торгує не по ТА, а по рівням, які визначає по власній чуйці.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 03:26

  andrein написав:ИМХО китам нет резона цену битка поднимать сильно и необоснованно. Т.к. у массового покупателя есть свой психологический порог при котором он начинает думать , что на этот поезд он не успел, то может повезет на другом. И начинают народные деньги уходить от китов мимо кассы в лапки создателям всяких шиткоинов. И как в декабре 2017 получается альтсезон и доминация битка 40%. :)


Киты ж не только биток качают, они гоняют хомяков из одного в другое, чтобы те по максимуму вложились, типа не успел на рост битка, успей на рост альтов, опять не успел, давай сначала. В 2017 росло все, от открытого скама до битка, но по определенному алгоритму.
insiderman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:09

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:В который раз убеждаюсь, что Илья Мещеряков Ванга - он предсказывал что будет ложный пробой канала ниже 9000 так и произошло и биток вернулся вновь на 9000+

ТА ж на вашу думку не працює? чи оний фундаменталіст? від зараз самий популярний аналітик у хомяків російського Ютуба? :mrgreen:

Він торгує не по ТА, а по рівням, які визначає по власній чуйці.

це речення повинно було початися зі слів "на мою думку", :idea: ... глянув заради ітересу, т.я. наскільки зрозумів, ви провели тяжку роботу, відбракувавши кучу говорячих голів на ютубі, але автор зразу же на превюхі каналу розпинається чому вибрав ТА, а не ФА, :roll: ... і якщо ви не знали, то рівні підтримки і супротиву - це один із елементів ТА, ... а так, прислухаючись до того, хто на вашу думку вгадує, +самі ставите ставки, далеко підете, майже як Сорос, тільки Саб-Зіро :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 01:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шо будет с курсом ближе к 29 ноября? Какие мысли у панства?? :)
Vitaka
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