Недолго он там был. Желающие выше 9к закупиться уже закончились.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:39
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:09
Яка ще наука? Ви про що? Є 2 загальноприйняті види аналізу ціни - фундаментальний та технічний, хтось використовує тільки один, а хтось суміщає. +ТА поняття широке, у аналітиків є різниця у вибраній методології, і тільки профітність стратегій їм суддя, ... але питання до вас, наближеність до кого має людина, яка відноситься до ризикових спекуляцій як до казіно? а також не дружить із аналізом, просто має хотілки куда повинна рухатися ціна
До чого тут Баффет та Сорос? Про них в першу чергу говорять як про інвесторів та меценатів, на сьогодні я таких трейдерів не знаю, ... і якщо ви не вкурсі, то в конторах оних багатіїв працюють трейдери різної направленості, +порівнювати колективний успіх, чи статки мілярдера із криптотрейдером не розумно, ... просто аби шо (+іраціональне) від вас.
про 6,9к я писав як про одну із підтримок на корекції, ... а в іншому знову видумки, маєте складноші із цитуванням?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:18
ТА ж на вашу думку не працює? чи оний фундаменталіст? від зараз самий популярний аналітик у хомяків російського Ютуба?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
Додано: Вів 12 лис, 2019 20:06
Без комиса ничего и никуда завести невозможно.Вопрос лишь в более низких ставках.На момент лучше всего выгдядит Куна - ввод 1,5%.На самом Банане ввод 3%.А дальше я лично делал так - в более менее стабильный период на куне брал BNB за введённую гривну(ликвидность приличная до нескольких десятков тыщ гривен).Потом перевод их на Банан(занимает по времени около 1-2 минут).А там скидывал за тезер или сразу в нужную пару.Конечно можно за гривну и другую крипту купить на Куне и потом перевести на Банан, но по времени и комису BNB эффективнее.
Додано: Вів 12 лис, 2019 23:57
Він торгує не по ТА, а по рівням, які визначає по власній чуйці.
Додано: Сер 13 лис, 2019 03:26
Киты ж не только биток качают, они гоняют хомяков из одного в другое, чтобы те по максимуму вложились, типа не успел на рост битка, успей на рост альтов, опять не успел, давай сначала. В 2017 росло все, от открытого скама до битка, но по определенному алгоритму.
Додано: Сер 13 лис, 2019 23:09
це речення повинно було початися зі слів "на мою думку", ... глянув заради ітересу, т.я. наскільки зрозумів, ви провели тяжку роботу, відбракувавши кучу говорячих голів на ютубі, але автор зразу же на превюхі каналу розпинається чому вибрав ТА, а не ФА, ... і якщо ви не знали, то рівні підтримки і супротиву - це один із елементів ТА, ... а так, прислухаючись до того, хто на вашу думку вгадує, +самі ставите ставки, далеко підете, майже як Сорос, тільки Саб-Зіро
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
Додано: Чет 14 лис, 2019 01:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шо будет с курсом ближе к 29 ноября? Какие мысли у панства??
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