Додано: Пон 11 лис, 2019 17:09

Zebra написав: А что таке ТА? Такої науки не існує, щоб знати її основи. Те саме шарлатанство, як і астрологія. Я б навіть сказав, що ті, кто вірить у астрологію і у ТА, являються більш наближеними до шимпандзе на генетичному рівні, бо схильні вірити у гадання на кововій гущі.



Якби такі монстри як Баффет та Сорос торгували по ТА, а не власній чуйці на основі фундаментальної інформації, мабуть вже давно б закінчували життя у будинках пристарілих. А что таке ТА? Такої науки не існує, щоб знати її основи. Те саме шарлатанство, як і астрологія. Я б навіть сказав, що ті, кто вірить у астрологію і у ТА, являються більшдо шимпандзе на генетичному рівні, бо схильні вірити у гадання на кововій гущі.Якби такі монстри якторгували по ТА, а не власній чуйці на основі фундаментальної інформації, мабуть вже давно б закінчували життя у будинках пристарілих.

6900 розглядався вами як закінчення низхідного клину і рекомендувався як ціль для шорта з 7500 десь 10-12 сторінок тому назад ок, рівеньрозглядався вами як закінчення низхідного клину і рекомендувався як ціль для шорта з 7500 десь 10-12 сторінок тому назад

Яка ще наука? Ви про що? Є 2 загальноприйняті види аналізу ціни - фундаментальний та технічний, хтось використовує тільки один, а хтось суміщає. +ТА поняття широке, у аналітиків є різниця у вибраній методології, і тільки профітність стратегій їм суддя, ... але питання до вас, наближеність до кого має людина, яка відноситься до ризикових спекуляційяк до казіно? а також не дружить із аналізом, просто має хотілки куда повинна рухатися цінаДо чого тут Баффет та Сорос? Про них в першу чергу говорять як про інвесторів та меценатів, на сьогодні я таких трейдерів не знаю, ... і якщо ви не вкурсі, то в конторах оних багатіїв працюють трейдери різної направленості, +порівнювати колективний успіх, чи статки мілярдера із криптотрейдером не розумно, ... просто аби шо (+іраціональне) від вас.про 6,9к я писав як про одну із підтримок на корекції, ... а в іншому знову видумки, маєте складноші із цитуванням?