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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1616161716181619

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 118
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 02:21

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Шо будет с курсом ближе к 29 ноября? Какие мысли у панства?? :)

А в чому сакральність саме цієї дати? :P


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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 02:24

  Vitaka написав:
  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Шо будет с курсом ближе к 29 ноября? Какие мысли у панства?? :)

А в чому сакральність саме цієї дати? :P


Еспірація на СМЕ

Тоді обвал... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 02:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ, если открывались короткие позиции, па 10,4к, то курс и сейчас нижее :) Будет ли нижее чем сейчас?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 02:47

  Vitaka написав:КХ, если открывались короткие позиции, па 10,4к, то курс и сейчас нижее :) Будет ли нижее чем сейчас?

Буде! :D
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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