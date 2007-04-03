Еспірація на СМЕ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лис, 2019 02:21
Додано: Чет 14 лис, 2019 02:24
Тоді обвал...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 14 лис, 2019 02:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
КХ, если открывались короткие позиции, па 10,4к, то курс и сейчас нижее Будет ли нижее чем сейчас?
Додано: Чет 14 лис, 2019 02:47
Буде!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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