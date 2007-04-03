Еспірація на СМЕ
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лис, 2019 02:21
Додано: Чет 14 лис, 2019 02:24
Тоді обвал...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 14 лис, 2019 02:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
КХ, если открывались короткие позиции, па 10,4к, то курс и сейчас нижее Будет ли нижее чем сейчас?
Додано: Чет 14 лис, 2019 02:47
Буде!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:48
буде блек фрайдей на криптомаркеті?
... біток залишився у фігурі, зрозумілі можливі рівні, а дивлячись на альту, там конкретний південний схід у двовимірному просторі проситься
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:16
Нууу... Некоторые коины пихаются на север Я даже вышел с прибылью с кросса NEO/BTC. Конешно, не взял и половину движения... Но могло быть и хужее
Щас смотрю на новые кроссы: OMG/BTC, ZEC/BTC
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:10
Ща этот ТА-ванга расскажет что все что не биток обречено.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:42
по-перше, до вангувальників я маю якщо не скептичне ставлення, то взагалі негативне, так що використовуйте це клеймо для типу всяких поціновувачів гадалок та пірамідок Гордона, а також любителів вгадувати, ... по-друге, ви вже вкотре приписуєте мені якусь дурню, я не розумію, чому я повинен відповідати запропонованим вами топіком, на повідомлення Vitaka
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:06
імхо, по кросу зараз цікаві шіткоїни, що коштують десятки (чи сотні) сатоші, т.я. на продаж стакани добре заповнені, а на купівлю знаходяться можливості для підскоків та сквізів на рипаннях діда, ... а також важливо раніше звернути увагу, коли умовний OMG почне вимальовувати чашку
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
|