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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1616161716181619

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 118
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 02:21

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Шо будет с курсом ближе к 29 ноября? Какие мысли у панства?? :)

А в чому сакральність саме цієї дати? :P


Еспірація на СМЕ
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 02:24

  Vitaka написав:
  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Шо будет с курсом ближе к 29 ноября? Какие мысли у панства?? :)

А в чому сакральність саме цієї дати? :P


Еспірація на СМЕ

Тоді обвал... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 02:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ, если открывались короткие позиции, па 10,4к, то курс и сейчас нижее :) Будет ли нижее чем сейчас?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 02:47

  Vitaka написав:КХ, если открывались короткие позиции, па 10,4к, то курс и сейчас нижее :) Будет ли нижее чем сейчас?

Буде! :D
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:48

  Vitaka написав:Шо будет с курсом ближе к 29 ноября? Какие мысли у панства?? :)

буде блек фрайдей на криптомаркеті? :)
... біток залишився у фігурі, зрозумілі можливі рівні, а дивлячись на альту, там конкретний південний схід у двовимірному просторі проситься
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:16

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Шо будет с курсом ближе к 29 ноября? Какие мысли у панства?? :)

буде блек фрайдей на криптомаркеті? :)
... біток залишився у фігурі, зрозумілі можливі рівні, а дивлячись на альту, там конкретний південний схід у двовимірному просторі проситься


Нууу... Некоторые коины пихаются на север :) Я даже вышел с прибылью с кросса NEO/BTC. Конешно, не взял и половину движения... Но могло быть и хужее :D

Щас смотрю на новые кроссы: OMG/BTC, ZEC/BTC :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:10

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Шо будет с курсом ближе к 29 ноября? Какие мысли у панства?? :)

буде блек фрайдей на криптомаркеті? :)
... біток залишився у фігурі, зрозумілі можливі рівні, а дивлячись на альту, там конкретний південний схід у двовимірному просторі проситься


Нууу... Некоторые коины пихаются на север :) Я даже вышел с прибылью с кросса NEO/BTC. Конешно, не взял и половину движения... Но могло быть и хужее :D

Щас смотрю на новые кроссы: OMG/BTC, ZEC/BTC :mrgreen:

Ща этот ТА-ванга расскажет что все что не биток обречено.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:42

  Zebra написав:Ща этот ТА-ванга расскажет что все что не биток обречено.

по-перше, до вангувальників я маю якщо не скептичне ставлення, то взагалі негативне, так що використовуйте це клеймо для типу всяких поціновувачів гадалок та пірамідок Гордона, а також любителів вгадувати, ... по-друге, ви вже вкотре приписуєте мені якусь дурню, я не розумію, чому я повинен відповідати запропонованим вами топіком, на повідомлення Vitaka :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:06

  Vitaka написав:Нууу... Некоторые коины пихаются на север :) Я даже вышел с прибылью с кросса NEO/BTC. Конешно, не взял и половину движения... Но могло быть и хужее :D

Щас смотрю на новые кроссы: OMG/BTC, ZEC/BTC :mrgreen:

імхо, по кросу зараз цікаві шіткоїни, що коштують десятки (чи сотні) сатоші, т.я. на продаж стакани добре заповнені, а на купівлю знаходяться можливості для підскоків та сквізів на рипаннях діда, ... а також важливо раніше звернути увагу, коли умовний OMG почне вимальовувати чашку 8)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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