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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:39
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:51
Каждый халвинг приводит к увеличению цены монеты на один порядок.
Халвинг #1 (2012-й) поднял цену до 10^3 долларов.
Халвинг #2 (2016-й) поднял цену до 10^4 долларов.
Халвинг #3 (2020-й) поднимет цену до 10^5 долларов.
Халвинг #4 (2024-й) поднимет цену до 10^6 долларов.
Все плюс-минус, разумеется. Пик цены 2012-2016 был 1300 долларов. Пик цены 2016-2020 был 19600 долларов. Возможно, что в будущем цена будет расти менее агрессивно. Пик в 2020-2024 может быть ниже 10^5, или по крайней мере не выше.
Думаю, что с прогнозом в 1 млн (10^6) Маккафи опередил события лет на 5 - 2025-й, а не 2020-й. Будем посмотреть...
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