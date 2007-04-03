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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1617161816191620

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 118
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:54

Криптозима.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:34

  airmax78 написав:Криптозима.

Биток купленный по $8000 продали?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:39

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Криптозима.

Биток купленный по $8000 продали?

Не-а. Я дергаться из-за +/-10% не буду. Жду курса, обещанного Макафи. Или кровавого членовердительского шоу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:51

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Криптозима.

Биток купленный по $8000 продали?

Не-а. Я дергаться из-за +/-10% не буду. Жду курса, обещанного Макафи. Или кровавого членовердительского шоу.


Каждый халвинг приводит к увеличению цены монеты на один порядок.

Халвинг #1 (2012-й) поднял цену до 10^3 долларов.
Халвинг #2 (2016-й) поднял цену до 10^4 долларов.
Халвинг #3 (2020-й) поднимет цену до 10^5 долларов.
Халвинг #4 (2024-й) поднимет цену до 10^6 долларов.

Все плюс-минус, разумеется. Пик цены 2012-2016 был 1300 долларов. Пик цены 2016-2020 был 19600 долларов. Возможно, что в будущем цена будет расти менее агрессивно. Пик в 2020-2024 может быть ниже 10^5, или по крайней мере не выше.

Думаю, что с прогнозом в 1 млн (10^6) Маккафи опередил события лет на 5 - 2025-й, а не 2020-й. Будем посмотреть...
zРадио
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