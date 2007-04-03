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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:54
Криптозима.
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airmax78
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:34
airmax78 написав:
Криптозима.
Биток купленный по $8000 продали?
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Zebra
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Додано: Вів 19 лис, 2019 15:39
Zebra написав: airmax78 написав:
Криптозима.
Биток купленный по $8000 продали?
Не-а. Я дергаться из-за +/-10% не буду. Жду курса, обещанного Макафи. Или кровавого членовердительского шоу.
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airmax78
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Додано: Вів 19 лис, 2019 15:51
airmax78 написав: Zebra написав: airmax78 написав:
Криптозима.
Биток купленный по $8000 продали?
Не-а. Я дергаться из-за +/-10% не буду. Жду курса, обещанного Макафи. Или кровавого членовердительского шоу.
Каждый халвинг приводит к увеличению цены монеты на один порядок. По крайней мере приводил ранее. Основываясь на допущении, получаем:
Халвинг #1 (2012-й) поднял цену до 10^3 долларов.
Халвинг #2 (2016-й) поднял цену до 10^4 долларов.
Халвинг #3 (2020-й) поднимет цену до 10^5 долларов.
Халвинг #4 (2024-й) поднимет цену до 10^6 долларов.
Плюс-минус, разумеется - ценовой коридор широкий. Так, пик цены 2012-2016 был 1300 долларов. А пик цены 2016-2020 был 19600 долларов. Возможно, что в будущем цена будет расти менее агрессивно. Пик в 2020-2024 может быть ниже 10^5, или по крайней мере не выше.
Думаю, что с прогнозом в 1 млн (10^6) Маккафи опередил события лет на 5 - 2025-й, а не 2020-й. Будем посмотреть...
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zРадио
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Додано: Вів 19 лис, 2019 18:36
zРадио написав:
Каждый халвинг приводит к увеличению цены монеты на один порядок. По крайней мере приводил ранее. Основываясь на допущении, получаем:
Халвинг #1 (2012-й) поднял цену до 10^3 долларов.
Халвинг #2 (2016-й) поднял цену до 10^4 долларов.
Халвинг #3 (2020-й) поднимет цену до 10^5 долларов.
Халвинг #4 (2024-й) поднимет цену до 10^6 долларов.
Плюс-минус, разумеется - ценовой коридор широкий. Так, пик цены 2012-2016 был 1300 долларов. А пик цены 2016-2020 был 19600 долларов. Возможно, что в будущем цена будет расти менее агрессивно. Пик в 2020-2024 может быть ниже 10^5, или по крайней мере не выше.
Думаю, что с прогнозом в 1 млн (10^6) Маккафи опередил события лет на 5 - 2025-й, а не 2020-й. Будем посмотреть...
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andrein
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:24
andrein
Все валюты мира "пирамидальны" по природе, поскольку эмитируются в кредит. Вопрос только в том, как долго конкретная пирамида сможет просуществовать/сохранить ценность для своих участников
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zРадио
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Додано: Вів 19 лис, 2019 23:47
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Додано: Сер 20 лис, 2019 01:25
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Додано: Чет 21 лис, 2019 01:29
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