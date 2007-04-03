наступна частина марлєзонского балєта...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:06
наступна частина марлєзонского балєта...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:35
Поставил ордер на 7000.
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Чтоб опять сокрушаться когда проколет 6800??
А вообще,кто то что то добирает?? Зебра,по чем ждете эфир вниз??
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:33
Эфир ниже 100 уже не жду. Хотя раньше ждал по 50. Просто скоро выйдут апдейты, и система заиграет новыми красками. Еще будет загон, когда эфир взлетит до 600-700. Можете его хоть сейчас покупать и холдить на долгосрок. Профит гарантирован.
|