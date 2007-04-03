osafly написав:Чтоб опять сокрушаться когда проколет 6800??
А вообще,кто то что то добирает?? Зебра,по чем ждете эфир вниз??
Эфир ниже 100 уже не жду. Хотя раньше ждал по 50. Просто скоро выйдут апдейты, и система заиграет новыми красками. Еще будет загон, когда эфир взлетит до 600-700. Можете его хоть сейчас покупать и холдить на долгосрок. Профит гарантирован.
Zebra написав:Эфир ниже 100 уже не жду. Хотя раньше ждал по 50. Просто скоро выйдут апдейты, и система заиграет новыми красками. Еще будет загон, когда эфир взлетит до 600-700. Можете его хоть сейчас покупать и холдить на долгосрок. Профит гарантирован.
Да я и так его держу и добираю частями по немногу...Вы правы,январьский апдейт уже на носу,должны его пропампить по любому.После весеннего ралли и падения,эфир с августа какой то квелый,не показывал ни заметного роста,ни падения,при том что некоторые альты из топ 30 сходили на 50,а то и на 100% в гору и упали снова...Хотел услышать Ваше мнение как главного игрока данной крипты.Спасибо за ответ.