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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1618161916201621

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 119
1) дно вже було пройдено
18%
21
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:06

  airmax78 написав:Криптозима.


наступна частина марлєзонского балєта...

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:35

  greenozon написав:
  airmax78 написав:Криптозима.


наступна частина марлєзонского балєта...

http://prntscr.com/q06caq

Поставил ордер на 7000.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Чтоб опять сокрушаться когда проколет 6800??

А вообще,кто то что то добирает?? Зебра,по чем ждете эфир вниз??
osafly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:33

  osafly написав:Чтоб опять сокрушаться когда проколет 6800??

А вообще,кто то что то добирает?? Зебра,по чем ждете эфир вниз??

Эфир ниже 100 уже не жду. Хотя раньше ждал по 50. Просто скоро выйдут апдейты, и система заиграет новыми красками. Еще будет загон, когда эфир взлетит до 600-700. Можете его хоть сейчас покупать и холдить на долгосрок. Профит гарантирован.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:04

На Bitmex ликвиднуло лонгов на 180 млн. $



:)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:44

  Zebra написав:Эфир ниже 100 уже не жду. Хотя раньше ждал по 50. Просто скоро выйдут апдейты, и система заиграет новыми красками. Еще будет загон, когда эфир взлетит до 600-700. Можете его хоть сейчас покупать и холдить на долгосрок. Профит гарантирован.


Да я и так его держу и добираю частями по немногу...Вы правы,январьский апдейт уже на носу,должны его пропампить по любому.После весеннего ралли и падения,эфир с августа какой то квелый,не показывал ни заметного роста,ни падения,при том что некоторые альты из топ 30 сходили на 50,а то и на 100% в гору и упали снова...Хотел услышать Ваше мнение как главного игрока данной крипты.Спасибо за ответ.
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:46

  osafly написав:Чтоб опять сокрушаться когда проколет 6800??

А вообще,кто то что то добирает?? Зебра,по чем ждете эфир вниз??

Когда будет 6800, поставлю ордер на 6000.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 02:17

Пара рiпла - кефiр +6%. На морозиво. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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