наступна частина марлєзонского балєта...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:06
наступна частина марлєзонского балєта...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:35
Поставил ордер на 7000.
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Чтоб опять сокрушаться когда проколет 6800??
А вообще,кто то что то добирает?? Зебра,по чем ждете эфир вниз??
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:33
Эфир ниже 100 уже не жду. Хотя раньше ждал по 50. Просто скоро выйдут апдейты, и система заиграет новыми красками. Еще будет загон, когда эфир взлетит до 600-700. Можете его хоть сейчас покупать и холдить на долгосрок. Профит гарантирован.
Додано: Чет 21 лис, 2019 23:44
Да я и так его держу и добираю частями по немногу...Вы правы,январьский апдейт уже на носу,должны его пропампить по любому.После весеннего ралли и падения,эфир с августа какой то квелый,не показывал ни заметного роста,ни падения,при том что некоторые альты из топ 30 сходили на 50,а то и на 100% в гору и упали снова...Хотел услышать Ваше мнение как главного игрока данной крипты.Спасибо за ответ.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:46
Додано: П'ят 22 лис, 2019 02:17
Пара рiпла - кефiр +6%. На морозиво.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:20
Второй заход стрижки оленей?) Вот это я понимаю загон по-серьезному, а не как у нас тут с гривной)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
|