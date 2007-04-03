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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:38
продовужуєм балєтhttp://prntscr.com/q0hsjg
не перемикайтесь, буде ще цікавіше! (с)
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greenozon
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:30
Black Friday Sale
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airmax78
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:04
TylerTruman_ написав: osafly написав:
Чтоб опять сокрушаться
когда проколет 6800??А вообще,кто то что то добирает??
Зебра,по чем ждете эфир вниз??
на моменті на заборі, оцінюю можливість качелей відносно підтримки в районі 7к
а лонгуючі на ведмежатніку хомяки - це щось, уявляю як будуть журитися, коли на 4к сходимо
Так само твердо стверджувалось, що біток дивився на 12k
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Zebra
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:53
Zebra написав: TylerTruman_ написав: osafly написав:
Чтоб опять сокрушаться
когда проколет 6800??А вообще,кто то что то добирает??
Зебра,по чем ждете эфир вниз??
на моменті на заборі, оцінюю можливість качелей відносно підтримки в районі 7к
а лонгуючі на ведмежатніку хомяки - це щось, уявляю як будуть журитися, коли на 4к сходимо
Так само твердо стверджувалось, що біток дивився на 12k
враховуючи ваші труднощі із розумінням та цитуванням
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:55
airmax78 написав:
Black Friday Sale
та ладно, ще тиждень до оної, а поки головне, що Зебра відмінив 2і цифри для бутерінки
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:24
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Zebra
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