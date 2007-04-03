greenozon написав:
наступна частина марлєзонского балєта...
http://prntscr.com/q06caq
продовужуєм балєт
не перемикайтесь, буде ще цікавіше! (с)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:38
продовужуєм балєт
не перемикайтесь, буде ще цікавіше! (с)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Black Friday Sale
Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:04
Так само твердо стверджувалось, що біток дивився на 12k
Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:53
враховуючи ваші труднощі із розумінням та цитуванням
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:55
та ладно, ще тиждень до оної, а поки головне, що Зебра відмінив 2і цифри для бутерінки
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:24
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