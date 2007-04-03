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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1620162116221623>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 119
1) дно вже було пройдено
18%
21
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:38

  greenozon написав:
  airmax78 написав:Криптозима.


наступна частина марлєзонского балєта...

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продовужуєм балєт
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не перемикайтесь, буде ще цікавіше! (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Black Friday Sale
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:04

  TylerTruman_ написав:
  osafly написав:Чтоб опять сокрушаться когда проколет 6800??

А вообще,кто то что то добирает?? Зебра,по чем ждете эфир вниз??

на моменті на заборі, оцінюю можливість качелей відносно підтримки в районі 7к 8)
а лонгуючі на ведмежатніку хомяки - це щось, уявляю як будуть журитися, коли на 4к сходимо :mrgreen:

Так само твердо стверджувалось, що біток дивився на 12k
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:53

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  osafly написав:Чтоб опять сокрушаться когда проколет 6800??

А вообще,кто то что то добирает?? Зебра,по чем ждете эфир вниз??

на моменті на заборі, оцінюю можливість качелей відносно підтримки в районі 7к 8)
а лонгуючі на ведмежатніку хомяки - це щось, уявляю як будуть журитися, коли на 4к сходимо :mrgreen:

Так само твердо стверджувалось, що біток дивився на 12k

враховуючи ваші труднощі із розумінням та цитуванням :arrow:
  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:хтось на 8,7 відро підставив?

Ага :)

на денному графіку не виходить закритися вище трендової по хаям від 26го червня, тому думки як мінімум про ретрейсмент в середині фігури ...
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якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:55

  airmax78 написав:Black Friday Sale

та ладно, ще тиждень до оної, а поки головне, що Зебра відмінив 2і цифри для бутерінки :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:24

  TylerTruman_ написав:враховуючи ваші труднощі із розумінням та цитуванням :arrow:

  TylerTruman_ написав:
  phantom_systems написав:9к долго не удержится, разве что какой-то форс-мажор случится. Вернёмся на 7,5к-8к, возможно и ниже.

будемо подивитися, але поки 12к кличе 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Смотрю я на стакан битфинекс, а также на соотношение лонгов к шортам (4 к 1) и сдается мне, что смутные времена наступают. Накупили битка в предверии халвинга все кому не лень и ждут туземуна, а майнерам кушать хочется.

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:02

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:враховуючи ваші труднощі із розумінням та цитуванням :arrow:

  TylerTruman_ написав:
  phantom_systems написав:9к долго не удержится, разве что какой-то форс-мажор случится. Вернёмся на 7,5к-8к, возможно и ниже.

будемо подивитися, але поки 12к кличе 8)

і? ваші труднощі продовжуться :roll: 1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас розжовував
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:07

  Zebra написав:Смотрю я на стакан битфинекс, а также на соотношение лонгов к шортам (4 к 1) и сдается мне, что смутные времена наступают. Накупили битка в предверии халвинга все кому не лень и ждут туземуна, а майнерам кушать хочется.

Зображення

гадання по стаканам та маржиналці на не дуже популярній біржі :roll:
по бутеріуму також щось видно? :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:09

  Zebra написав:Смотрю я на стакан битфинекс, а также на соотношение лонгов к шортам (4 к 1) и сдается мне, что смутные времена наступают. Накупили битка в предверии халвинга все кому не лень и ждут туземуна, а майнерам кушать хочется.

Пока они туземуна дождутся, если по маржин колу не вылетят, другие не раз на качелях в профит прокатятся :)
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