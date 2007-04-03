Смотрю я на стакан битфинекс, а также на соотношение лонгов к шортам (4 к 1) и сдается мне, что смутные времена наступают. Накупили битка в предверии халвинга все кому не лень и ждут туземуна, а майнерам кушать хочется.
Zebra написав:Смотрю я на стакан битфинекс, а также на соотношение лонгов к шортам (4 к 1) и сдается мне, что смутные времена наступают. Накупили битка в предверии халвинга все кому не лень и ждут туземуна, а майнерам кушать хочется.
гадання по стаканам та маржиналці на не дуже популярній біржі по бутеріуму також щось видно?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Zebra написав:Смотрю я на стакан битфинекс, а также на соотношение лонгов к шортам (4 к 1) и сдается мне, что смутные времена наступают. Накупили битка в предверии халвинга все кому не лень и ждут туземуна, а майнерам кушать хочется.
Пока они туземуна дождутся, если по маржин колу не вылетят, другие не раз на качелях в профит прокатятся