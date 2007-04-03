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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1620162116221623

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 119
1) дно вже було пройдено
18%
21
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:09

  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:будемо подивитися, але поки 12к кличе 8)

і? ваші труднощі продовжуться :roll: 1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас розжовував

Не поленился, посмотрел: с того прогноза биткоэн только падал. А по ТА 26.10 можно было заходить - "на 12 же дивиться".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:27

  TylerTruman_ написав:і? ваші труднощі продовжуться :roll: 1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас

Дата була після підскоку з 7к на 10к. Прогноз про 12к не збувся. Тоді багато хто висловлювався про те що повернемось на рівень з якого стрибнули. Достатньо мокнув?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:29

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:будемо подивитися, але поки 12к кличе 8)

і? ваші труднощі продовжуться :roll: 1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас розжовував

Не поленился, посмотрел: с того прогноза биткоэн только падал. А по ТА 26.10 можно было заходить - "на 12 же дивиться".

по-1, я тоді відписався про невдалий тест трендової і мої повідомлення не розходилися із трендом діда (на відміну від деякиї місцевих ванг), ... по-2, цікава у вас логіга, ви ж не на заборі тоді були, правильно? бо по нормальному, тоді було питання => фіксуватися на супротиві, чи підтягнути стоп і дочекатися результату тесту трендової :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:35

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:і? ваші труднощі продовжуться :roll: 1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас

Дата була після підскоку з 7к на 10к. Прогноз про 12к не збувся. Тоді багато хто висловлювався про те що повернемось на рівень з якого стрибнули. Достатньо мокнув?

додатково продемонстрували свої труднощі розуміння :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:37

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:і? ваші труднощі продовжуться :roll: 1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас

Дата була після підскоку з 7к на 10к. Прогноз про 12к не збувся. Тоді багато хто висловлювався про те що повернемось на рівень з якого стрибнули. Достатньо мокнув?

додатково продемонстрували свої труднощі розуміння :roll:

Тобто слова про 12к треба було розуміти як 7к?
Zebra
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