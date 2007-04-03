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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:09
TylerTruman_ написав: TylerTruman_ написав:
будемо подивитися, але поки 12к кличе
і? ваші труднощі продовжуться
1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас розжовував
Не поленился, посмотрел: с того прогноза биткоэн только падал. А по ТА 26.10 можно было заходить - "на 12 же дивиться".
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:27
TylerTruman_ написав:
і? ваші труднощі продовжуться
1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас
Дата була після підскоку з 7к на 10к. Прогноз про 12к не збувся. Тоді багато хто висловлювався про те що повернемось на рівень з якого стрибнули. Достатньо мокнув?
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:29
airmax78 написав: TylerTruman_ написав: TylerTruman_ написав:
будемо подивитися, але поки 12к кличе
і? ваші труднощі продовжуться
1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас розжовував
Не поленился, посмотрел: с того прогноза биткоэн только падал
. А по ТА 26.10 можно было заходить
- "на 12 же дивиться".
по-1, я тоді відписався про невдалий тест трендової і мої повідомлення не розходилися із трендом діда (на відміну від деякиї місцевих ванг), ... по-2, цікава у вас логіга, ви ж не на заборі тоді були, правильно? бо по нормальному, тоді було питання => фіксуватися на супротиві, чи підтягнути стоп і дочекатися результату тесту трендової
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:35
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
і? ваші труднощі продовжуться
1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас
Дата була після підскоку з 7к на 10к. Прогноз про 12к не збувся. Тоді багато хто висловлювався про те що повернемось на рівень з якого стрибнули. Достатньо мокнув?
додатково продемонстрували свої труднощі розуміння
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:37
TylerTruman_ написав: Zebra написав: TylerTruman_ написав:
і? ваші труднощі продовжуться
1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас
Дата була після підскоку з 7к на 10к. Прогноз про 12к не збувся. Тоді багато хто висловлювався про те що повернемось на рівень з якого стрибнули. Достатньо мокнув?
додатково продемонстрували свої труднощі розуміння
Тобто слова про 12к треба було розуміти як 7к?
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:58
Zebra написав:
Тобто слова про 12к треба було розуміти як 7к?
12к, то була ціль на пробитті фігури, пробій не реалізували, що цю можливість проїхали відписувався (+ілюстрував графіком), ... тут уже б жираф догнав, а зебрі потрібно розжовувати не менше 10хв, як роблять говорячі голочи на ютубі
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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