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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1620162116221623

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 119
1) дно вже було пройдено
18%
21
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:09

  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:будемо подивитися, але поки 12к кличе 8)

і? ваші труднощі продовжуться :roll: 1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас розжовував

Не поленился, посмотрел: с того прогноза биткоэн только падал. А по ТА 26.10 можно было заходить - "на 12 же дивиться".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:27

  TylerTruman_ написав:і? ваші труднощі продовжуться :roll: 1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас

Дата була після підскоку з 7к на 10к. Прогноз про 12к не збувся. Тоді багато хто висловлювався про те що повернемось на рівень з якого стрибнули. Достатньо мокнув?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:29

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:будемо подивитися, але поки 12к кличе 8)

і? ваші труднощі продовжуться :roll: 1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас розжовував

Не поленился, посмотрел: с того прогноза биткоэн только падал. А по ТА 26.10 можно было заходить - "на 12 же дивиться".

по-1, я тоді відписався про невдалий тест трендової і мої повідомлення не розходилися із трендом діда (на відміну від деякиї місцевих ванг), ... по-2, цікава у вас логіга, ви ж не на заборі тоді були, правильно? бо по нормальному, тоді було питання => фіксуватися на супротиві, чи підтягнути стоп і дочекатися результату тесту трендової :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:35

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:і? ваші труднощі продовжуться :roll: 1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас

Дата була після підскоку з 7к на 10к. Прогноз про 12к не збувся. Тоді багато хто висловлювався про те що повернемось на рівень з якого стрибнули. Достатньо мокнув?

додатково продемонстрували свої труднощі розуміння :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:37

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:і? ваші труднощі продовжуться :roll: 1) див. дати, 2) +раніше спеціально для вас

Дата була після підскоку з 7к на 10к. Прогноз про 12к не збувся. Тоді багато хто висловлювався про те що повернемось на рівень з якого стрибнули. Достатньо мокнув?

додатково продемонстрували свої труднощі розуміння :roll:

Тобто слова про 12к треба було розуміти як 7к?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:58

  Zebra написав:Тобто слова про 12к треба було розуміти як 7к?

12к, то була ціль на пробитті фігури, пробій не реалізували, що цю можливість проїхали відписувався (+ілюстрував графіком), ... тут уже б жираф догнав, а зебрі потрібно розжовувати не менше 10хв, як роблять говорячі голочи на ютубі
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:42

Продав ще частину рiпли на кефiр. Ще +5% на морозиво. :P 70% кошика рiпли розпродав. Якщо далi дорожчатиме, вимiняю останнiй транш на кефiр. Нi,то почну рiплу вiдкупати.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:32

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Тобто слова про 12к треба було розуміти як 7к?

12к, то була ціль на пробитті фігури, пробій не реалізували, що цю можливість проїхали відписувався (+ілюстрував графіком), ... тут уже б жираф догнав, а зебрі потрібно розжовувати не менше 10хв, як роблять говорячі голочи на ютубі

Та ні чувак, тебе усі зрозуміли чітко, коли озвучуються цифри, то або треба за них відповідати, або взагалі нічого не писати, щоб потім не зїджати з теми. А те що ти там малюєш у себе на графіках, то твоя кашка кави, у інших вона інша, і прогнози були більш влучні, ніж твої.
Zebra
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