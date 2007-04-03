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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лис, 2019 15:48
"Она утонула" як сказав президент сусідньої країни-агресора про інший інструмент
вже писав, із липня місяця триває корекція,на минулому тижні попереджував про ведмедів на защекоїнах
із того моменту зробили -30% (пробивши фігуру продовження)
а діда вчора втримала підтримка
... а так, все норм, якщо ти не хом'як, чи парнокопитний не по тренду
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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