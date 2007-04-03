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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лис, 2019 11:52
Куда это так крипта резво полетела?
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antey1969
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Додано: Суб 23 лис, 2019 15:48
antey1969 написав:
Куда это так крипта резво полетела?
"Она утонула" як сказав президент сусідньої країни-агресора про інший інструмент
вже писав, із липня місяця триває корекція,на минулому тижні попереджував про ведмедів на защекоїнах
TylerTruman_ написав: Vitaka написав:
Шо будет с курсом ближе к 29 ноября? Какие мысли у панства??
буде блек фрайдей на криптомаркеті?
... біток залишився у фігурі, зрозумілі можливі рівні, а дивлячись на альту, там конкретний південний схід у двовимірному просторі проситься
із того моменту зробили -30% (пробивши фігуру продовження)
а діда вчора втримала підтримка
... а так, все норм, якщо ти не хом'як, чи парнокопитний не по тренду
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Пон 25 лис, 2019 02:34
Прикольно все валится.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 05:11
airmax78 написав:
Прикольно все валится.
та ладно, до халвінга 2020 не так і довго, ще буде бичкам щастя, із 2к до 4к чим не туземун)))
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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