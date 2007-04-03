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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1621162216231624

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 119
1) дно вже було пройдено
18%
21
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:52

Куда это так крипта резво полетела?
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 15:48

  antey1969 написав:Куда это так крипта резво полетела?

"Она утонула" як сказав президент сусідньої країни-агресора про інший інструмент :roll:
вже писав, із липня місяця триває корекція,на минулому тижні попереджував про ведмедів на защекоїнах
  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Шо будет с курсом ближе к 29 ноября? Какие мысли у панства?? :)

буде блек фрайдей на криптомаркеті? :)
... біток залишився у фігурі, зрозумілі можливі рівні, а дивлячись на альту, там конкретний південний схід у двовимірному просторі проситься

із того моменту зробили -30% (пробивши фігуру продовження)
Зображення

а діда вчора втримала підтримка
Зображення

... а так, все норм, якщо ти не хом'як, чи парнокопитний не по тренду :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 02:34

Прикольно все валится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 05:11

  airmax78 написав:Прикольно все валится.

та ладно, до халвінга 2020 не так і довго, ще буде бичкам щастя, із 2к до 4к чим не туземун)))
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 07:23

  airmax78 написав:Black Friday Sale


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greenozon
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