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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1621162216231624

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 119
1) дно вже було пройдено
18%
21
2) не нижче 3500
12%
14
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
40%
48
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:52

Куда это так крипта резво полетела?
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 15:48

  antey1969 написав:Куда это так крипта резво полетела?

"Она утонула" як сказав президент сусідньої країни-агресора про інший інструмент :roll:
вже писав, із липня місяця триває корекція,на минулому тижні попереджував про ведмедів на защекоїнах
  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Шо будет с курсом ближе к 29 ноября? Какие мысли у панства?? :)

буде блек фрайдей на криптомаркеті? :)
... біток залишився у фігурі, зрозумілі можливі рівні, а дивлячись на альту, там конкретний південний схід у двовимірному просторі проситься

із того моменту зробили -30% (пробивши фігуру продовження)
Зображення

а діда вчора втримала підтримка
Зображення

... а так, все норм, якщо ти не хом'як, чи парнокопитний не по тренду :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 02:34

Прикольно все валится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 05:11

  airmax78 написав:Прикольно все валится.

та ладно, до халвінга 2020 не так і довго, ще буде бичкам щастя, із 2к до 4к чим не туземун)))
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 07:23

  airmax78 написав:Black Friday Sale


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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 08:07

TylerTruman_ Будем посмотреть после 29 ноября... Но... Есть ещё дата 27 декабря.
П.С. Пока у нижней границы нисходящего канала:
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Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да уж... Так, не ровен час, народ разуверится в туземуне и начнет сливать "по чем дают". Тогда и па1000 сможем увидеть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:17

  airmax78 написав:Да уж... Так, не ровен час, народ разуверится в туземуне и начнет сливать "по чем дают". Тогда и па1000 сможем увидеть.
Та будет оно всё падать и дальше - на графике все как на школьной доске - яснее ясного! Тут вот думаешь, стоит ли недвигу с котлована покупать, а тут какие-то коды, наборы символов... Похайпились и хватит! Уинклвоссы и Возняки заработали (как всегда) Аленей (как всегда) постригли! Сливайте воду, в смысле крипту!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:49

  Vitaka написав:TylerTruman_ Будем посмотреть после 29 ноября... Но... Есть ещё дата 27 декабря.
П.С. Пока у нижней границы нисходящего канала

на деяких біржах виглядає, як канал, але в даному випадку - нисхідний клин, на бінансі зараз тест знизу його підтримки, тобто на карті => фальшивий пробій і похід в напрямі 8к, або відміна потенційно розворотного паттерну,
... +з ведмежої точки зору, актуальний ще нисхідний трикутник, який формували із липня, тобто фактично місяць назад був стрибок дохлої кішки на китайських новинах, просто протестити трикутник знизу,
... але в любому випадку, зараз низхідний тренд, тому любі цифри від туземунщиків неумісні, ... про дати не знаю, будемо подивитися, 1) якщо вийде втриматися вище 6к, або ретрейсмент тільки до 6,6к, чи 5,5 фібо рівнів, то буде як потенційна корекція на рості, 2) якщо оні рівні не втримають бики, то буде ціль по пробитій параболі (=оновлення минулорічного дна) :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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