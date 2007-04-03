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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лис, 2019 15:48
"Она утонула" як сказав президент сусідньої країни-агресора про інший інструмент
вже писав, із липня місяця триває корекція,на минулому тижні попереджував про ведмедів на защекоїнах
із того моменту зробили -30% (пробивши фігуру продовження)
а діда вчора втримала підтримка
... а так, все норм, якщо ти не хом'як, чи парнокопитний не по тренду
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 25 лис, 2019 05:11
та ладно, до халвінга 2020 не так і довго, ще буде бичкам щастя, із 2к до 4к чим не туземун)))
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 25 лис, 2019 07:23
репетиція продовужється!
ще один червоний день календаря...
легенько щупаємо 6500
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 25 лис, 2019 08:07
Додано: Пон 25 лис, 2019 12:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да уж... Так, не ровен час, народ разуверится в туземуне и начнет сливать "по чем дают". Тогда и па1000 сможем увидеть.
Додано: Пон 25 лис, 2019 12:17
Та будет оно всё падать и дальше - на графике все как на школьной доске - яснее ясного! Тут вот думаешь, стоит ли недвигу с котлована покупать, а тут какие-то коды, наборы символов... Похайпились и хватит! Уинклвоссы и Возняки заработали (как всегда) Аленей (как всегда) постригли! Сливайте воду, в смысле крипту!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 25 лис, 2019 12:49
на деяких біржах виглядає, як канал, але в даному випадку - нисхідний клин, на бінансі зараз тест знизу його підтримки, тобто на карті => фальшивий пробій і похід в напрямі 8к, або відміна потенційно розворотного паттерну,
... +з ведмежої точки зору, актуальний ще нисхідний трикутник, який формували із липня, тобто фактично місяць назад був стрибок дохлої кішки на китайських новинах, просто протестити трикутник знизу,
... але в любому випадку, зараз низхідний тренд, тому любі цифри від туземунщиків неумісні, ... про дати не знаю, будемо подивитися, 1) якщо вийде втриматися вище 6к, або ретрейсмент тільки до 6,6к, чи 5,5 фібо рівнів, то буде як потенційна корекція на рості, 2) якщо оні рівні не втримають бики, то буде ціль по пробитій параболі (=оновлення минулорічного дна)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
TylerTruman_, 5к будет, но не так быстро. Я говорю о 29-м числе и 27-м.
Два варианта (как всегда):
1) до 29-го флет и закрытие шортовых позиций на текущих уровнях, отскок в район 8-8.2к.
2) продавливание вплоть до 27-го декабря, до уровней, какие получатся. Но второй вариант как-то не смотрится, ибо падение и так четыре торговых недели.
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